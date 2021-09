"L'Illetrisme est un symptôme d'un mal beaucoup plus grand qu'est la pauvreté", dit le coordinateur de Cardan

Dans les Hauts-de-France, 11% des adultes de 18 à 65 ans sont en situation d'illettrisme, un chiffre bien au-dessus des 7% de moyenne nationale. Pour enrayer le phénomène, les 8èmes Journées nationales d'action contre l'illettrisme sont organisées cette semaine en France. A Amiens plusieurs associations œuvrent à réduire le nombre de personnes en situation d'illettrisme, comme Cardan, coordonné par Jean-Christophe Iriarte-Arriola.

Symptôme de la pauvreté

Pour lui ce n'est pas un hasard si la Picardie, et plus largement les Hauts-de-France sont autant touchés : "Quand il identifie le phénomène pour ATD Quart Monde en 1978, le père Wresinski pointe que l'illettrisme est _d'abord un symptôme d'un mal beaucoup plus grand qu'est la pauvreté_, ce qui permet de comprendre pourquoi dans les Hauts-de-France on est d'avantage touchés que dans d'autres régions. Car même s'il y a énormément de richesse et un patrimoine phénoménal il y a aussi beaucoup d'inégalités et des populations qui sont inscrites dans la pauvreté depuis plusieurs générations."

Au sein de l'association Cardan, il rencontre de nombreux parcours qui ont mené à une maitrise très incomplète voire lacunaire de l'écrit : "Il y a des personnes passées par l'école et qui malgré cela n'ont pas pu pour des tas de raisons réaliser tous les apprentissages. Et puis il y a bien sûr les personnes d'origine étrangère et qui doivent donc apprendre à lire et à écrire." Car dans sa définition, l'illettrisme s'applique aux personnes ayant été scolarisés en France mais ne prend pas en compte les personnes d'origine étrangère, arrivées en France, pour lesquelles la maitrise du Français reste à acquérir à l'oral comme à l'écrit.

L'illettrisme, de plus en plus handicapant

Or, pour toutes ces personnes, les difficultés vont croissantes, au fur et à mesure de la numérisation, pour les démarches administratives notamment. "L'illettrisme, ce n'est pas complètement binaire, à part pour des personnes qui ne sont pas du tout allés à l'école, les gens savent quand même des choses, explique Jean-Christophe Iriarte-Arriola. Mais dans une société où tout se fait par ordinateur, avec des plateformes dématérialisées, cela pose beaucoup plus de problèmes que dans une société où on pouvait s'expliquer de visu pour avoir une carte d'identité ou une carte grise. Cela contribue à handicaper les personnes en difficulté avec l'écrit".

La situation n'est pas entièrement noire pour autant, insiste le coordinateur de Cardan : "En 1978, Wresinski pose l'illettrisme avec ce défi que dans 10 ans, le mot ait disparu. Nous sommes 40 ans plus, tard, l'illettrisme n'a pas totalement disparu. mais il ne faut pas avoir une vision complètement noire du truc, _le phénomène est en régression_. Les jeunes aujourd'hui sont très peu en situation d'illettrisme, heureusement".

Mais un travail de longue haleine reste à réaliser sur le plan économique, en plus d'investissements immédiats dans des structures culturelles et éducatives : "Il faut s'attaquer au vrai mal qu'est la pauvreté. Il faudrait aussi créer de nombreuses bibliothèques en Picardie, car on en manque cruellement dans la région, mais cela ne résoudra pas du jour au lendemain la question".