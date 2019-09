L'illettrisme en milieu rural

C’est la semaine nationale de la lutte contre l'illettrisme, un événement organisé pour faire changer le regard porté sur cette situation handicapante. En Lozère plusieurs dispositifs existent pour aider ces personnes. Des ateliers pour apprendre à lire et à écrire pour les petits et grands.

Direction le nord du département et le petit village de Saint Alban, dans cette zone très rurale, une association intervient dans les crèches pour sensibiliser les enfants et surtout leurs parents aux biens font du livre. C’est Isabelle Mercier qui va mener l’atelier. Dans son sac des dizaines et dizaines de livres qu’elle va faire découvrir aux enfants. Les échanges entre adultes, adultes / enfants et enfants lecteurs vers les plus petits. Isabelle ouvre la séance en proposant une ou deux histoires et une comptine au public. Puis les personnes présentes, choisissent des livres pour les découvrir seul ou les présenter à un plus petit.

Assise enfance d’Isabelle, les plus petits écoutent l’histoire mais ils ne sont pas les seuls, pour que l’atelier fonctionne il faut que les parents soient là. Pendant une heure avec les enfants sur les genoux ils vont eux aussi profiter de la séance de lecture comme Anne-marie et sa fille Élena.

Isabelle est là pour répondre à une demande, apporter un soutien, encourager les lectures, veiller à ce que chacun ait sa place. L’atelier se termine par l’écoute d’un petit air joué par une boite musicale à manivelle et par le rangement avec l’aide des enfants. Familiariser très tôt l’enfant au livre apporte des garanties pour plus tard. La garantie de savoir lire et écrire mais encore faut-il trouver des lieues qui abritent des livres.

Ateliers de lecture d’albums et partage de comptines pour les bébés à partir de 3 jours avec parents à la creche de Saint Alban © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Si l’association se déplace ce n’est pas un hasard. En milieu rural plus qu’ailleurs l’accès au livre est difficile d’après Isabelle Mercier. Il existe un besoin manifeste d’offre d’accompagnement. Le besoin est d’autant plus fort en milieu rural que la mobilité difficile des personnes en situation d’illettrisme est encore limitée par la faiblesse des réseaux de transports publics.

Quand on lui a demandé si elle souhaiter accueillir un atelier lecture parents enfants, la directrice de la crèche a toute de suite dit oui. Le monde des enfants Émeline Pages le connaît par cœur, depuis des années elle voit les habitudes des enfants changés très souvent l’écran à remplacer le livre. L’association Contelicot pour laquelle isabelle mercier travaille a été récompensé a deux reprise récompenser pour sa lutte contre l’illettrisme.

Transmette aux enfants l’amour de la lecture pour éviter plus tard le pire, l’illettrisme en France représente 7% de la population âgée entre 18 et 65 ans, soit 2 500 000 personnes.

en Lozère le Centre d'information des droits des Femmes et des Familles donne tous les jours des cours aux adultes qui ne savent ni lire ni écrire. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Sara est une femme de 51 ans, une femme qui n’a jamais eu le plaisir te tenir un livre dans ses mains. À Mende où elle vit Sara a longtemps gardé le secret, Sara ne sait ni lire ni écrire.

Tous les jours je suis en difficulté. C’est une honte de tous les jours, personne ne sait que j’ai ce problème.

Après avoir passé une vie à se cacher, Sara a décidé de se prendre en main, deux fois par semaine elle se rend au Centre d'information des droits des Femmes et des Familles dans le centre-ville de Mende. Là-bas elle suit des cours de français. Depuis qu’elle s’est séparé de son mari qui s’occuper des papiers à remplir du courrier à lire, depuis que ses enfants ont grandi et quitté le domicile familial, Sara doit se débrouiller seul. Des cas comme Sara il en existe des milliers et il est difficile de les identifier.

Des chiffres pour éclairer les décisions

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole.

Qui sont-elles ?

Sur ces 2 500 000 personnes en situation d’illettrisme :

La moitié a plus de 45 ans. Attention aux idées reçues qui limitent ce phénomène aux classes d’âge les plus jeunes alors que les difficultés augmentent avec l’âge.

Plus de la moitié exerce une activité professionnelle. La lutte contre l’illettrisme touche donc de très près le monde du travail, de l'entreprise.

71 % d’entre elles parlaient uniquement le français à la maison à l’âge de 5 ans. Attention aux idées reçues qui assimilent illettrisme et immigration.

Où vivent-elles ?