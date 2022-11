Poitiers : une piste de luge géante sur l'îlot Tison pour Noël

L'ilot Tison va sentir bon les vacances à la montagne ! Le lieu, apprécié par les Poitevins l'été, à travers ses food-trucks, ses animations et sa guinguette va proposer un parfum de fêtes de fin d'année et d'esprit montagnard assez surprenant dès ce 1er décembre. Jérôme Lacroix va proposer, jusqu'au dimanche 1er janvier, une piste de luge géante de 35 m de long avec un départ à 6 m de haut, une forêt de sapins, une vingtaine d'igloos, des chalets avec une cinquantaine de créateurs uniquement locaux mais aussi du vin chaud et une vingtaine "d'arbres à fondues" pour des apéros savoyards. le gérant des lieux engage un pari avec cet investissement XXL, à près de 100.000 euros "Il faut absolument proposer des animations dimensionnées au site de l'ilot Tison, que les familles soient satisfaites et passent un bon moment, entre les animations comme cette grande piste de luge pour petits et grands, et la restauration comme des brochettes de chamallows, et pour les grands du vin chaud ou encore cette grand première avec ces arbres à fondues."

Avec gourmandise, Jérôme Lacroix rappelle que l'ilot Tison a toujours été un endroit festif pour les Poitevins, et aujourd'hui encore ils viennent et reviennent. Quant à une éventuelle concurrence avec les autres animations de l'hypercentre aucun soucis : "Au contraire, c'est comme la fête de la musique, plus vous multipliez les spots, plus vous créez de l'animation et les visiteurs sont satisfaits." Celui-ci rêve d'installer une magie de Noël comme dans des villes comme Colmar ou Metz, qu'ils a pu visiter par le passé.