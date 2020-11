L'immense majorité des morbihannais respecte les règles du confinement, selon le préfet du Morbihan

Selon le préfet du Morbihan, Patrice Faure, l'immense majorité des morbihannais respecte les règles du confinement. Très peu de procès verbaux ont été dressés, lors des premiers contrôles. Quant à l'arrêté municipal de Guémené-sur-Scorff, qui autorise l'ouverture de tous les commerces, le tribunal administratif de Rennes se prononcera demain mercredi à 14 h 30. D'ici là, selon le préfet du Morbihan, des amendes pourront être dressées.

Le littoral accessible aux habitants résidant à moins d'un kilomètre

Invité en direct sur France Bleu Breizh Izel ce mardi 3 novembre 2020, le préfet a reprécisé les règles concernant le littoral. Les plages et sentiers côtiers sont accessibles aux morbihannais habitant à moins d'un kilomètre, pendant une durée d'une heure. L'arrêté d'interdiction de circuler sur le littoral entre 21 h et 6 h, pris par le préfet du Morbihan pour la durée des vacances scolaires de la Toussaint, n'est plus en vigueur.