L'immigration clandestine atteint des niveaux records à Cerbère

De l'aveu même du préfet des Pyrénées-Orientales, le phénomène de l'immigration clandestine a atteint une ampleur inédite à Cerbère: " 2021 est une année record. Nous avons interpellé près de 13.000 personnes qui n'avaient pas des documents pour circuler en France. Donc on n'a jamais fait face à une pression migratoire aussi forte ici." Une situation qui entraîne de nombreuses complications, tant pour la sécurité des habitants que celle des migrants et du transport ferroviaire.

Une frontière de plus en plus surveillée

Hervé Cazaux est commissaire divisionnaire, Directeur de la Zone interdépartementale de la police aux frontières de Perpignan: "Depuis l'été 2020, on a une croissance significative des flux migratoires sur ce secteur de Cerbère, avec une multiplication des passages pédestres dans le tunnel ferroviaire et un contournement du col des Balistres sur les sentiers de randonnée, notamment.

Le profil type, c'est un homme assez jeune, entre 25 et 30 ans en moyenne et essentiellement issu du Maghreb, notamment de l'Algérie et du Maroc, avec beaucoup de jeunes mineurs également.

La zone reste cependant minoritaire par rapport au Perthus et au Boulou, mais le point de passage de Cerbère représente désormais 35% du total annuel des flux migratoires clandestins dans les Pyrénées Orientales contre 10% seulement en 2019.

Pour le commissaire Hervé Cazaux "C'est essentiellement lié à la topographie. Les contournements des dispositifs de surveillance et de contrôle sont plus faciles, ce qui nous a amené d'ailleurs à les réajuster avec un premier rideau qui est engagé sur la frontière elle-même, puis un second rideau, notamment avec l'appui des gendarmes, qui se fait sur le secteur de Banyuls, mais également jusqu'à Perpignan pour interpeller les étrangers en situation irrégulière qui auraient réussi à passer. Nous avons également des appuis aériens effectués par la brigade de police aéronautique de Toulouse ou de Marseille avec un avion de la police aux frontières qui est engagé très régulièrement, plusieurs fois par semaine, et qui nous permettent de mieux orienter les patrouilles au sol en fonction de ce que les pilotes constatent."

Visite mouvementée du préfet

Après la venue de Marine Le Pen ce dimanche, c'est donc le préfet des Pyrénées Orientales Etienne Stoskopf qui s'est rendu à Cerbère ce mardi soir, pour assister au contrôle du train de 18h08 en provenance de Port Bou, opération qui n'a donné lieu à aucune arrestation. Un préfet qui a été interpellé à cette occasion par une vingtaine de militants associatifs et syndicaux venus exprimer leur soutien aux migrants.

Des citoyens favorables à l'ouverture des frontières ont interpellé le préfet © Radio France - Tanguy Bocconi

Au cours de l'échange qui s'en est suivi ces derniers lui ont fait par des "conditions indignes" générées par une politique de "fermeture des frontières qui favorise les mafias et les trafics d'être humains" sans pour autant empêcher la venue "d'hommes et de femmes chassés de leur pays par la guerre ou la misère ." Le préfet a notamment été interpellé sur l'installation de barbelés à la sortie du tunnel ferroviaire transfrontalier emprunté par les migrants clandestins au péril de leur vie.

Mais pour Etienne Stoskopf, ces barbelés ont justement été placés pour dissuader les clandestins d'emprunter le voie ferrée. Le préfet des Pyrénées orientales a également rappelé qu'il était tout à fait possible de déposer une demande d'asile politique à la frontière mais qu'il ne fallait pas confondre réfugiés et migrants économiques, avant de conclure qu'il transmettrait les différentes demandes des militants associatifs, mais que l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Cerbère n'était pas envisageable, car "ce serait un signal en direction des gens qui organisent cette immigration clandestine et profitent de cette misère humaine en leur disant que c'est possible de venir ici."

Vers une meilleure coopération franco-espagnole ?

David Cerdan est représentant CGT des cheminots de Cerbère et il peut directement témoigner de l'augmentation des passages de clandestins via la voie ferrée:

Certains jours, il y a 50 à 60 personnes qui passent par le tunnel ferroviaire entre Port-Bou et Cerbère et qui risquent leur vie au milieu des voies ferrées et des trains qui circulent.

"Malheureusement, la mesure de la situation n'a pas encore été prise, ni par le préfet français, ni par le préfet espagnol. Le plus injuste dans cette histoire, c'est que la police espagnole a clairement l'ordre de faire descendre du train les personnes qui ne peuvent pas présenter une pièce d'identité. Et après, s'ils passent par les voies ferrées, par le tunnel, ils ferment les yeux. C'est une réalité et pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions qui ont été proposées."

Un contexte dont Etienne Stoskopf le préfet des Pyrénées Orientales, affirme pourtant avoir bien conscience :

_"_Une brigade conjointe franco espagnole va se mettre en place pour intervenir précisément dans les trains. La coopération avec la partie espagnole va connaître des étapes supplémentaires suite aux accords qui ont été passés lorsque le premier ministre s'est rendu à Madrid. Plus que des effectifs supplémentaires, nous mettons en place des organisations plus performantes pour être présents au moment où il y a le plus de passage. La coopération franco espagnole, c'est vraiment notre axe de progrès sur lequel on travaille fortement en ce moment ".