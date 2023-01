"L'immobilier est très tendu" à Sérignan-du-Comtat, qui a gagné 500 habitants depuis 2014

C'est l'un des enseignements de la dernière publication de l'Insee : le Vaucluse a gagné des habitants sur la période 2014-2020 et cette augmentation de la population est particulièrement visible dans certains villages du département. Sérignan-du-Comtat notamment, près d'Orange, a gagné 500 habitants sur la période et est passée de 2.400 habitants en 2014 à 2.900 en 2020.

Cette arrivée de nouveaux habitants est continue depuis plusieurs années, explique le maire de Sérignan, Julien Merle, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mardi matin. Selon lui, ces arrivées s'expliquent par "l'attrait de la sortie d'autoroute juste à côté, très utile pour ceux qui travaillent un peu loin, par le cadre sympathique avec le massif d'Uchaux, par la dimension humaine du village et par les nombreuses activités possibles le week-end".

Des habitants du village qui reviennent et des Marseillais qui s'installent

Julien Merle constate également deux profils chez ses nouveaux administrés : d'une part "des personnes du coin ou des communes autour, qui sont parties faire des études et reviennent dans leur village ou dans leur territoire" et d'autre part "des personnes qui quittent les grandes villes, notamment en ce moment beaucoup de Marseillais, et quelques Lyonnais, qui veulent venir à la campagne pour le cadre de vie".

Et ces arrivées ont des conséquences très concrètes sur la vie du village. "L'immobilier très tendu, constate le maire de Sérignan-du-Comtat. C'est rare qu'un bien immobilier reste très longtemps à la vente. Un exemple tout bête : des gens ont mis à la vente leur maison à 10 h du matin et à 16 h, la maison était partie". Mais Julien Merle pointe aussi les conséquences sur les infrastructures de la commune, et notamment sur l'école. "On a un gros projet pour la construction d'une nouvelle maternelle, pour passer de quatre à six voire sept classes. On est obligés d'anticiper", résume-t-il.