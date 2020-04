L'impact du confinement sur les messes de Pâques dans les Landes

Ce dimanche c'est Pâques. Jour important pour tous les chrétiens, qui fêtent la résurrection du Christ. Mais, cette année, avec les mesures de confinement les messes en public sont interdites. Dans les Landes, le Diocèse d'Aire-et-Dax propose une messe filmée sur sa chaîne Youtube.

La messe de Pâques sera célébrée par l'Evêque Monseigneur Souchu ce dimanche, à 10h, mais tous les curés des 35 paroisses célébreront également une messe dans une église. Mais, des messes sans fidèles et qui, elles ne seront pas retransmises.

"C'est un dur" reconnaît l'abbé Gérard de Rodat. Il est curé sur trois paroisses autour de Mont-de-Marsan et ce dimanche il sera seul dans l'église de Saint-Martin-d'Oney : "Jusqu'à présent je célébrais la messe dans mon bureau, c'est plus petit, mais pour les Rameaux et ce vendredi (Vendredi-Saint) je suis allé dans des églises pour célébrer. Et, se retrouver seul dans une église c'est terrible. C'est un tête à tête avec Dieu et on se demande : les gens ils sont où ?" L'abbé de Rodat, comme ses collègues, insiste sur l'importance d'une célébration à l'église, malgré tout.

Sur la côte, l'abbé Jean-Bernard Labeyrie commencera sa journée par une "visio". À 7h15 il va se connecter avec la Surf Church, une église évangéliste, pour chanter "l'Alléluia de Pâques". "C'est assez original" concède le curé des paroisses de Capbreton et Hossegor "c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, mais qui est heureux. Nous l'aurions fait, si nous n'étions pas confinés, au bord de la plage d'Hossegor. Mais comme nous ne pouvons pas le faire nous avons opté pour cette solution". Il suivra ensuite le début de la messe de Mgr Souchu, avant de célébrer sa propre messe à 11h, sans personne. "On s'y habitue un peu... et en même temps pas du tout" résume le père Labeyrie, "c'est dur parce que nous avons besoin de communiquer, nous n'avons personne pour accueillir la parole que nous voulons partager... On ne s'y habitue jamais à cette absence".

Le père de Rodat, lui aussi veut tirer du positif de cette situation de confinement : "Ce qui est nouveau pour moi, c'est de découvrir combien les chrétiens peuvent être unis différemment par le seul fait de s'asseoir sur un même banc d'église."