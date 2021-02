L'Impérator va l'aider à réaliser son rêve de vélo tandem handisport

Son histoire a touché le patron de l'Impérator, Jean-Bernard Falco, et toute son équipe ! Le prestigieux hôtel restaurant de Nîmes va l'aider à approcher son rêve. France Bleu Gard Lozère vous a raconté ce lundi le défi, et l'objectif, de Violaine Harani. Cette nîmoise, qui a perdu la vue à cause d'une maladie dégénérative, veut se lancer dans le handisport au haut niveau.

Violaine a besoin d'argent pour s'offrir un vélo, un tandem plus précisément. Et ça coûte très cher. L'équipe de l'Impérator est aussi fan de sport, et en particulier de cyclisme, avec au compteur déjà pas mal de sorties organisées avec un club de chefs d'entreprises baptisé "les gentlemen nîmois".

En leur nom, l'hôtel Imperator vient de signer un chèque de plusieurs milliers d'euros pour aider Violaine.

"J'espère la rencontrer et faire une sortie en vélo avec elle (..) En ce moment, nous hôteliers, restaurateurs, on est un peu orphelin de ces moments de convivialité, de générosité, et ça fait plaisir.. de faire plaisir et d'aider" Christophe Chalvidal, directeur de l'hôtel Imperator et cycliste amateur aguerri

Violaine aura aussi besoin d'accessoires Pour l'aider à financer le tout, vous pouvez encore participer à sa cagnotte Leetchi : "Jai perdu la vie, pas les pédales".

Le restaurant Duende de l'Imperator de Nîmes a décroché sa première étoile au Michelin il y a quelques semaines.

à lire aussi Le restaurant "Duende" de Nîmes décroche sa première étoile au Michelin