L'implantation d'un supermarché inquiète les commerçants et une partie des habitants de Lespignan

Un projet d'implantation d'une grande surface de moins 1.000 mètres carrés inquiète fortement les commerçants de Lespignan, dans le Biterrois. Une pétition circule depuis plusieurs semaines, et a déjà recueilli plus de 800 signatures. Le permis de construire n'a pas encore été déposé. Le terrain appartient à Hérault Habitat. Les professionnels sont vent debout. Ce supermarché pourrait à terme avoir de lourdes conséquences sur leur chiffre d'affaires. Tout le centre-ville pourrait souffrir de cette implantation à seulement 700 mètres du cœur de ville.

Cette commune en plein développement voit sa population augmenter d'année en année : 3.329 habitants selon le dernier recensement de l'Insee. Une soixantaine de logements sont en cours de construction, avec 20 commerces dont 10 de métiers de bouches dans le centre-ville.

L'argument mis en avant par les détracteurs, c'est d'abord la proximité de quatre grandes surfaces dans un rayon de moins de 10 kilomètres (Colombiers, Salles-d'Aude, Nissan-lez-Enserune, Sérignan)

"Le 25 du mois, des clients ne boufferaient plus si on ne leur faisait pas crédit. On ne cesse de nous dire que nous sommes importants et que nous jouons un rôle social. Je ne suis pas certain que la grande surface propose ce même service."