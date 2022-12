"L'impression d'être avant Noël', des commerces du centre-ville de Caen toujours bondés entre les fêtes

Les clients continuent d'affluer dans les magasins du centre-ville de Caen entre Noël et le nouvel an. (photo d'illustration)

Il est devenu difficile de se garer dans certains parkings souterrains de Caen. Les centres commerciaux, comme les Rives de l'Orne, sont bondés depuis ce lundi 26 décembre. Le rush de Noël a beau être passé, les clients continuent d'affluer dans les boutiques, y compris dans le centre-ville.

Plusieurs explications à cela. D'abord, les vacances, qui amènent des familles et des touristes dans les commerces. "On a pas mal de touristes étrangers et aussi des personnes qui ont une maison secondaire dans le coin. Ils viennent se balader et viennent faire quelques achats ", remarque Emmanuel, le gérant du Storage, un magasin de vêtements situé rue Saint-Pierre, où la fréquentation est bonne depuis le début de la semaine : "On fait vraiment une bonne semaine et mardi on avait même l'impression d'être sur une journée d'avant-Noël".

L'effet "ventes privées"

Parmi les traditionnels clients de l'entre-deux fêtes, il y a également ceux qui viennent échanger ou remplacer les cadeaux reçus à Noël. "On en a eu pas mal oui, certains viennent aussi faire les derniers achats, pour des repas de famille plus tardifs, et forcément, des gens qui ont reçu de l'argent et qui viennent dépenser les sous du Père Noël", poursuit Emmanuel.

Et puis, il y a l'effet "ventes privées", ces remises et promotions hors période de soldes. On les observe en grande partie dans les enseignes franchisées, mais certains commerçants indépendants s'y mettent aussi. "Ça nous a apporté quelques clientes curieuses, elles sont plutôt contentes de se dire 'Ah ben tiens, il y a des petites remises dans cette boutique. On va regarder si on peut trouver quelque chose pour se faire plaisir et dont on a besoin'", affirme Carmina Ferreira, la responsable du magasin Mademoiselle C, toujours rue Saint-Pierre, qui proposent des réductions de -20 à -50% sur certains articles.

Et selon les Vitrines de Caen, la période de Noël est globalement positive cette année dans le centre-ville caennais avec une tendance tout de même : le prêt à porter se vend un peu moins bien. "Ça s'explique peut-être parce que les gens saturent de la fast-fashion et veulent davantage de qualité ou des produits de seconde main. Peut-être qu'il va falloir réinventer le modèle du prêt-à-porter dans les prochaines années ?", s'interroge Sylvie Orcier, la présidente des Vitrines de Caen.