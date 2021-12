L'impressionnant chantier entre Mauves et Chateaubourg : des poteaux retirés par hélicoptère

Enedis poursuit ses travaux de réparation après l'épisode de neige de novembre 2019. Le groupe remplace les poteaux endommagés et prévoit d'enterrer des lignes. Ce matin, entre Mauves et Chateaubourg, en Ardèche, des poteaux ont été retirés ce jeudi et transportés par hélicoptère. La circulation a été perturbée entre 10h et 11h.

L'hélicoptère a fait une vingtaine de rotations et transportés par les airs les poteaux endommagés. Certains poteaux ont dû être découpés en plusieurs morceaux pour être déplacés. Près de 200 kilomètres de lignes ont été rebâties depuis 2020 sur les 650 à reconstruire d'ici fin 2024 en Drôme et en Ardèche.

Des poteaux transportés par les airs à l'aide d'un hélicoptère. - Photo fournie à France Bleu Drôme Ardèche