L’inauguration du Léman Express plombée par les manifestations

Ce jeudi, plus de 200 manifestants, dont une grande majorité de cheminots, ont perturbé l’inauguration officielle du Léman Express. Le départ de la première rame du RER transfrontalier entre la Haute-Savoie et Genève, avec à son bord plusieurs élus et officiels, a été retardé en gare d’Annemasse.

Haute-Savoie, France

Ce jeudi, plus de 200 personnes, essentiellement des salariés de la SNCF se sont rassemblées sur l’un des quais de la gare d’Annemasse. Ils voulaient profiter du passage de la rame inaugurale du RER transfrontalier entre la Haute-Savoie et Genève pour rappeler leur opposition à la réforme des retraites. "Mais ce n’est pas tout, précise un délégué syndical de FO. _Nous avons aussi de nombreuses revendications concernant le Léman Express."_Depuis plusieurs semaines, les organisations syndicales réclament une prime de vie chère pour les salariés de ce réseau. Ils dénoncent également leurs conditions de travail ainsi que la faiblesse des formations.

Ce jeudi en gare d'Annemasse (Haute-Savoie), plus de 200 manifestants ont perturbé l'inauguration officielle du Léman Express. © Radio France - Richard Vivion

"Néant express"

Partie de La Roche-sur-Foron, l’arrêt en gare d’Annemasse du premier train Léman Express a été prolongé de quelques minutes raison de la présence des manifestants. Les nombreux élus et officiels sont restés à l’intérieur des wagons. "Nous voulions discuter avec eux mais c’est impossible", regrette un membre de la CGT. Les forces de l’ordre ont tenu les manifestants à l’écart du train officiel. "Ils ont aussi fait sortir deux trains vides pour nous bloquer sur un quai", raconte désabusée une conductrice gréviste du Léman Express.

Reste à savoir maintenant si ces trains circuleront normalement à compter de dimanche, jour de leur ouverture au public. Les syndicats assurent vouloir maintenir la pression."Le Léman Express sans les cheminots français ne roulera pas", prévient FO. "Ce jeudi nous étions là (à Annemasse), nous voulions discuter. Mais il y a un refus manifeste de la SNCF et des autorités politiques de discuter avec nous. Il y a un pourrissement de la situation sociale qui risque d’aboutir à un «néant express». Je pense qu’il y aura dimanche et lundi prochain très peu de trains en circulation."

Dimanche et en début de semaine, Il y aura très peu de trains en circulation. Ce sera le "néant express"." - Thomas Thulliez, délégué FO Cheminots à Annemasse

Réussite et fierté

Un peu plus tôt dans la matinée, les élus s’étaient retrouvés à la Roche-sur-Foron pour la première partie de ce voyage inaugural. "Cette liaison ferroviaire frontalière, la plus grande d’Europe, est une vraie réussite et une fierté franco-suisse", s’est félicité le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Avec ce Léman Express nous faire gagner jusqu’à 40 minutes de vie sur les temps de trajet à des milliers de personnes et réduire la pollution", a ajouté Laurent Wauquiez.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Elus et officiels, dont Laurent Wauquiez président de la région Auvergne-Rhône-Alpes (au centre), se sont retrouvés ce jeudi à La Roche-sur-Foron pour l'inauguration du Léman Express. © Radio France - Richard Vivion

