L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris "ravive notre conscience d'être Français", estime un prêtre grenoblois

Grenoble, France

En voyant les images de la cathédrale en feu lundi soir, le père Loïc Lagadec, vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne (Isère), explique avoir ressenti "de la tristesse et un peu d'angoisse".

"Au fur et à mesure que l'incendie s'étendait, j'avais peur que cela s'écroule. En me réveillant, j'ai vu que cela avait tenu, j'étais heureux", raconte-t'il. Les murs sont encore debout au lendemain matin de l'incendie, et le trésor à l'intérieur du bâtiment a pu être sauvé.

Plus qu'un symbole religieux

Cette cathédrale de Paris, "c'est un peu la cathédrale de tous les Français". "Les églises sont des lieux pour les croyants, pour prier, pour se rassembler. C'est aussi un lieu de patrimoine, d'art, d'histoire, analyse le vicaire général, La peine vient aussi de là, de la conscience de notre histoire. Cela touche un lien à notre pays. Des fois, on ne sait plus trop ce que c'est que d'être Français, on a des crises fortes sur le vivre-ensemble".

Cet incendie ravive notre conscience d'être Français" — le prêtre Loïc Lagadec

Les chrétiens fêteront Pâques samedi, "c'est l'espérance que la vie est plus forte que la mort". "Le mot 'église' vient du grec 'ecclesia' qui veut dire 'assembler', explique Loïc Lagadec, Les murs ont donc pris le nom de ce qu'il se passe à l'intérieur, c'est ça qui est le plus important : les hommes qui vivent, qui prient, qui aiment".

Une épreuve de la vie

"Je suis peiné. En même temps, dans l'Histoire de France, il y a toujours eu des incendies, des guerres, et on a toujours reconstruit. C'est aussi cela la dynamique humaine : on vit tous des épreuves dans nos vies de famille, de couple, et ensemble on peut traverser des épreuves", conclut le vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne qui veut délivrer un message d'espoir, alors qu'une collecte nationale a été lancée par la fondation du patrimoine pour reconstruire cette cathédrale.