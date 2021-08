L'incendie sur Beaumes-de-Venise entraîne des problèmes d'eau potable

Plus de 200 hectares de végétation sont partis en fumée sur les communes de Beaumes-de-Venise, Caromb et Saint-Hippolyte-le-Graveron (Vaucluse). L'incendie entraîne aussi des problèmes dans la distribution de l'eau potable. Il est recommandé de ne pas la boire.

Plus de 300 pompiers luttent contre les incendies en cours à Beaumes-de-Venise, Caromb, St. Hippolyte-le-Graveron etc

C'est une conséquence inattendue de l'incendie en cours, depuis ce mardi matin, sur plusieurs communes autour de Beaumes-de-Venise. Plus de 200 hectares de végétation sont déjà partis en fumée et 320 pompiers sont mobilisés ce mardi après midi. Les opérations en cours entraînent "d'importants tirages sur le réseau public d'eau potable et vont provoquer des décrochages de particules et des baisses de pression" préviennent l'Agence régionale de santé et l'opérateur Suez.

Ne pas consommer l'eau potable jusqu'à nouvel ordre

Conséquence : un risque d'eau rouge au robinet et des baisses de pression pour environ 9.000 habitants répartis sur les communes de Beaumes-de-Venise, Aubignan, Lafare, La Roque Alric, Suzette et le Barroux. L'opérateur Suez conseille aux habitants "de ne pas consommer l'eau et de limiter les usages au strict besoin sanitaire". Des analyses bactériologiques seront réalisées sur l'ensemble du réseau, une fois la situation redevenue normale.