L'incompréhension sur le campus de médecine de Caen après l'ouverture d'une enquête pour soupçons de bizutage

Quelques jours après l'ouverture d'une enquête pour soupçons de bizutage lors du dernier week-end d'intégration, en 2016, la nouvelle agite les consciences et ouvre le débat.

"Non, non, on ne parle pas aux journalistes. Vous faites des raccourcis. Tout se passe bien dans les soirées d'intégration." Isabelle, étudiante en médecine à Caen, est révoltée par la polémique. Le week-end d'intégration, en fin de semaine, vient d'être annulé par la présidence de l'université de Caen, dans le Calvados. Le syndicat Sud Education a adressé un signalement à la procureure de Caen, pour des actes "à caractère sexuel" commis l'an dernier, lors du week-end d'intégration.

Le signalement se base sur le témoignage de trois jeunes femmes. Ces dernières évoquent des "commandements", une liste de 69 actes à accomplir pour le week-end d'intégration. Les défis varient chaque année et ils sont publiés sur une page Facebook privée à quelques jours de la soirée.

Un jeu et pas une obligation

Pour la plupart des étudiants sur le campus de médecine de Caen, les soupçons n'ont pas lieu d'être. "Chacun choisit ce qu'il veut faire dans la liste des défis. Les plus trashs, c'est juste pour rire ! Personne ne le fait et heureusement !" Cette étudiante évoque certains commandements, tels que "courir nu dans le campus", "donner une fessée à des inconnus dans la rue" ou, pour le dernier, "tourner un film porno".

"Nous, on mange des piments, de la moutarde. C'est super sympa et ça nous permet de nous connaître", explique Isabelle. "Un film porno, c'est ridicule, c'est de l'ironie ! Personne ne l'a jamais fait et ça paraît évident !" Certains sont même blessés par la polémique. "Les médias nous traitent d'animaux, alors qu'on veut juste s'amuser, sans danger ni pour nous, ni pour les autres."

"Ce sont quand même de futurs médecins." - Bérangère Lareynie, secrétaire départementale Sud Education

Sur le campus, tout le monde ne partage pas cette opinion. C'est le cas du syndicat Sud Education, à l'origine des signalements. "Quand on est étudiant et qu'on a besoin d'un espace de sociabilité, il y a une pression sociale qui ne laisse pas la possibilité de choisir. D'ailleurs, la question ne devrait même pas se poser. C'est illégal."

L'association Corpo Médecine Caen, organisatrice des soirées d'intégration, ne souhaite pas s'exprimer.