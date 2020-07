L'incroyable histoire de Dan Robinson, vétéran enterré en secret au cimetière britannique de Cambes-en-Plaine

On croit tout savoir, ou presque, sur la seconde guerre mondiale et pourtant il y a toujours des histoires qu'on découvre des années après. Alors qu'a lieu ce 7 juillet la cérémonie de libération des communes du nord de Caen au cimetière militaire de Cambes-en-Plaine, on apprend que le site abrite 225 corps pour 224 sépultures. En effet, à sa mort en 1998, Dan Robinson demande dans son testament à être enterré dans ce cimetière, auprès de ses amis morts au combat en 1944, mais le souhait est refusé car le vétéran anglais est mort bien des années après, à l'âge de 77 ans. Ses proches décident alors de respecter sa mémoire.

Le portrait de Dan Robinson © Radio France - Philippe Thomas

je suis venu avec ma brouette, ma bêche et j'ai fait le trou

Le président de l'association des amis de Charmwood ("le bois du charnier", l'endroit même où a été construit le cimetière) Jean-Louis Letellier est devenu, au fil des ans, un ami de Dan Robinson devenu un habitué de la Normandie. A tel point que Jean-Louis Letellier, qui a perdu jeune son père, considère le vétéran comme son père spirituel. Il décide alors avec le maire de Cambes-en-Plaine de l'époque et la famille Robinson de venir enterrer, dans le plus grand secret, les cendres du vétéran sur place : "je suis venu avec ma brouette, ma bêche et j'ai fait le trou. au boulot d'un allée de vétérans et la famille et moi-même avons enterré l'urne." Aujourd'hui, rien n'indique qu'un corps est enterré à cet endroit. Mais 22 ans après, Jean-Louis Letellier, qui dit n'avoir jamais regretté son geste, estime qu'il est temps de parler pour que cette histoire ne soit pas oubliée, alors que lui-même commence à être âgé.

Le cimetière compte 224 tombes et... 225 corps © Radio France - Philippe Thomas

Ses proches espère qu'une croix sera enfin érigée pour saluer la mémoire de Dan Robinson

Son plus grand souhait ? Que l'on dresse, enfin, une sépulture digne de ce nom en mémoire de Dan Robinson, qui à 23 ans, fin juin 1944, a débarqué avec la 59ème Stafforshire Division pour nous libérer. En attendant, la famille du vétéran, en raison du Covid, ne vient pas pour la première fois depuis plus de vingt ans, participer à la cérémonie organisée ce 7 juillet à Cambes-en-Plaine.