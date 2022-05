L'incroyable histoire de l'"Atlantic Bar" à Arles en projection au Festival Cannes

C'est à Cannes et non pas au comptoir de l'Atlantic Bar que Nathalie et Jean-Jacques prennent leur café ce mercredi matin. Les gérants de l'établissement ont quitté leur lieu emblématique pour fouler les marches du palais du Festival de Cannes pour la présentation du documentaire "Atlantic Bar" de Fanny Molins entièrement tourné dans le bar. Le documentaire est présenté à l'ACID, la sélection des films indépendants.

Nathalie, 52 ans et Jean-Jacques, les deux gérants sont au centre de ce documentaire qui montre la vie, les doutes, les peurs, la joie, les danses dans un bar devenu un lieu authentique avec des clients fidèles qui se confient. On découvre la vie désuète d'un bar de quartier, avec ses drames et une galerie de portraits de personnages plus vrais que naturels. C'est le résultat d'une rencontre inopinée avec la réalisatrice, Fanny Molins, il y a plusieurs années et qui s'est liée d'amitié avec le couple. Fanny Molins qui a d'abord poussé les portes du bar dans le cadre d'un reportage photo sur l'alcoolisme.

Nathalie et Jean-Jacques derrière le comptoir de l'Atlantic Bar. © Radio France - Fabien Le Dû

J'ai toujours été attirée par les bars de quartier, ce sont des lieux qui ont tendance à disparaitre alors qu'ils sont vitaux. C'est pour moi un créateur de lien social. Et j'ai voulu m'approcher un peu plus près de l'alcoolisme d'en déceler les nuances et d'aller dans les profondeurs pour comprendre - Fanny Molins, réalisatrice

Et si Fanny Molins évoque l'alcoolisme c'est, dit-elle, parce qu'elle aussi a une histoire "personnelle" avec l'alcoolisme. Dans le documentaire, la gérante Nathalie parle de cette addiction avec ces mots : "Tu n'es pas pareil au fond de toi, tu as des angoisses la nuit, tu n'es pas bien parce que ton corps le réclame. C'est une maladie l'alcoolisme".

Dans l'Atlantic on boit, on fume mais on rit beaucoup aussi, on chante, on danse, parfois on pleure. Il a fallu trois semaines de tournage aux côtés de gérants et leurs clients très attachants.

On n'a jamais eu de texte dans les mains, c'est que de l'improvisation - Jean-Jacques

Jean-Jacques qui porte exceptionnellement ce mercredi une chemise blanche pour fouler le tapis rouge de Cannes. Il va monter les marches avec Alain un ancien SDF : "C'est un bonheur ! Tout le monde n'y va pas à Cannes. Après avoir été dans la rue c'est encore plus un bonheur, c'est magnifique" dit-il. Nathalie, elle, est allée s'acheter une robe de soirée à la Croix-Rouge.

Le documentaire revient également sur l'histoire en elle-même du bar, menacé de fermeture. Quand Nathalie et Jean-Jacques apprennent la nouvelle, c'est un monde qui s'écroule. L'issue de leur combat est à découvrir dans le documentaire projeté à 11h30 et à 20h30 à Cannes.