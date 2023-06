L'incroyable histoire du squelette de la "dame du chevet", découvert au château des Milandes en Dordogne

Agenouillées à côté du caveau, les deux archéologues déposent délicatement chaque os du squelette dans le tombeau : les côtes, le crâne, les dents, il y a en a plus de 200, tous très bien conservés. "On est en train de vivre l'histoire qui sera racontée plus tard", sourit Angélique de Saint-Exupéry, la propriétaire du château des Milandes. Deux ans après sa découverte, ce corps qu'elle a découvert par hasard, grâce à un morceau de mâchoire, a enfin pu retrouver sa place dans le sanctuaire ce mardi.

Un corps daté, mais pas identifié

Peu de gens le savent, mais bien avant d'être le château de Joséphine Baker , le château des Milandes était celui d'une grande famille du Périgord, la famille de Caumont. François 1er de Caumont, le bâtisseur des Milandes, avait fait construire cette chapelle à la fin du 15ème siècle, avec l'idée d'y être inhumé un jour. La chapelle est restée fermée au public pendant des années, jusqu'à ce qu'Angélique de Saint-Exupéry y entreprenne de gros travaux, en 2016.

"On fouillait cette chapelle en 2021, et devant la fondation de l'autel du 16ème, le maçon a touché un morceau de mâchoire avec sa pioche. C'est comme si elle s'était endormie la veille, avec les 37 clous de son cercueil en bois", raconte Angélique. Un squelette parfait, complet, retrouvé dans le sanctuaire, le choeur, "le chevet" de la chapelle, et qu'il a fallu analyser pendant des mois, en laboratoire, avec le concours de nombreux chercheurs anthropologues et archéologues.

Claude de Cardaillac ?

Grâce aux analyses, le corps a pu être daté. On sait que c'est celui d'une femme d'au moins 60 ans, inhumé entre 1440 et 1620. "Elle avait une fracture très importante de tout son bras droit, qui devait être invalidante et qui devait être visible de son vivant", explique Dominique Castex, chercheuse au CNRS et à l'université de Bordeaux. On sait également que le crâne a été parfaitement découpé en deux, signe d'un embaumement qu'on réservait à l'époque aux membres de la noblesse. On sait enfin qu'il s'agissait d'une femme de petite taille.

Toutes ces éléments peuvent faire penser à Claude de Cardaillac, la propriétaire du château et épouse de François 1er de Caumont, décédée en 1514. Angélique de Saint-Exupéry est persuadée que c'est elle. "L'Histoire dit qu'elle est à Tonneins en Lot-et-Garonne mais là-bas il n'y a rien. On l'a trouvée allongée, parallèle à l'autel or on n'enterre pas n'importe qui dans l'endroit le plus sacré de la chapelle", argumente Angélique.

Aujourd'hui, les résultats des analyses ne permettent ni de confirmer, ni d'infirmer cette hypothèse. Les recherches vont pouvoir se poursuivre grâce à des études historiques, de textes par exemple, mais aussi scientifiques car de l'ADN a été prélevé sur les ossements. L'étude de douze autres corps retrouvés dans la crypte de la chapelle permettra peut-être aussi d'avoir quelques indices.