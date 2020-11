L'Indre choisi pour une expérimenter le service d'accès aux soins

L'Indre sera site pilote ! L'Agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire a choisi l'Indre et l'Indre et Loire pour tester son nouveau service d'accès aux soins, le SAS.

C'est un tout nouveau rapport aux soins et il sera expérimenté en Berry. L'Agence Régionale de Santé Centre-val-de-Loire veut tester le service d'accès aux soins et, pour cela, elle a choisi l'Indre et l'Indre et Loire.

Le service d’accès aux soins a pour objectif de répondre aux demandes de soins non programmées des patients.

Il peut s'agir d'un simple conseil, d'une orientation vers une consultation ou vers un service d’urgences ou, dans les cas graves, de déclencher l’intervention d’un service d’urgence et de réanimation par exemple.

Le SAS repose donc à la fois sur le socle du Samu, mais aussi sur un partenariat avec les médecins de ville.

A la suite du Ségur de la santé, un appel à projets a été lancé en juillet pour identifier les projets pilotes sur l’ensemble du territoire. En région Centre-Val de Loire, deux projets ont donc été retenus, dans l’Indre donc mais aussi en Indre-et-Loire.

Dans l’Indre: le projet est porté par l’Inter-CPTS 36, c'est-à-dire la communauté professionnelle de santé, et le Centre hospitalier Châteauroux-Le Blanc.

L’expérimentation débutera dès janvier 2021.