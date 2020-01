L'Indre et le Cher continuent de perdre des habitants

Cher, France

Nous sommes très précisément 526 488 habitants en Berry. Ces statistiques datent en réalité du 1er janvier 2017, mais elles sont désormais confirmées par l'Insee. Dans le détail, 222 232 personnes vivent dans l'Indre et 304 256 dans le Cher. Dans chaque département, c'est une baisse d'environ 10 000 habitants. Une situation assez préoccupante car les quatre autres départements de la Région Centre-Val de Loire voient leur population augmenter.

La raison principale est un déficit du solde naturel. Cela veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances dans l'Indre et le Cher. Un déficit qui n'est pas compensé par l'arrivée suffisante de familles dans nos départements berrichons. Ce qui est frappant, c'est la baisse de la population dans les plus grandes villes de l'Indre et du Cher. Bourges est passée de 71 000 habitants en 2007 à 64 000 en 2017. Et Châteauroux n'échappe pas non plus à cette tendance à la baisse : avec un peu moins de 44 000 résidents, la ville a perdu plus de 4 000 habitants.

C'est en tout cas l'illustration concrète de l'enjeu majeur de l'attractivité dans nos territoires majoritairement ruraux. Ce sera encore une fois un chantier important des politiques publiques en 2020.