L'Indre-et-Loire comptait 613.406 habitants le 1er janvier 2022, dont 52% de femmes

Bonne nouvelle : l'Indre-et-Loire continue à gagner des habitants, contrairement à la plupart des autres départements de région Centre-Val d Loire. On dénombrait au 1er janvier 2022 613.406 habitants, soit 16.500 de plus en dix ans.

Quelques jours après avoir annoncé que la France comptait, au premier janvier dernier, 68,7 millions d'habitants, l'INSEE révèle ses estimations départementales. Résultat : l'Indre-et-Loire compte début 2022 un peu plus de 613.000 habitants. La population de notre département a augmenté de 0,2% par an depuis 2014.

Une population en hausse de 0,2% par an

+0,2% par an, c'est un tout petit peu moins que la moyenne nationale, qui est de 0,3%. C'est tout de même un bon signe dans une région Centre-Val de Loire dont quatre départements sur six perdent des habitants, chaque année, depuis une dizaine d'années. En fait, il n'y a que dans l'Indre-et-Loire et le Loiret que l'augmentation est ininterrompue, grâce à l'attractivité des pôles régionaux que sont Tours et Orléans.

La Touraine a gagné 16.500 habitants en dix ans. A souligner : depuis 2019, c'est uniquement l'installation d'habitants venus d'autres départements qui a fait croitre la population tourangelle : le solde naturel, c'est-à-dire le ratio entre les naissances et les décès, est à zéro.

2.599 personnes de plus de 95 ans, dont 80% de femmes

Le premier janvier dernier, nous étions précisément 613.406, avec une pyramide des âges très équilibrée. Globalement, les femmes représentent 52% de la population tourangelle, mais comme elles vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, cette proportion est nettement plus importante parmi la population la plus âgée : Il y a 2.600 personnes de plus de 95 ans, dans notre département, et huit sur dix sont des femmes.