L'Indre-et-Loire confrontée à une pénurie de conducteurs de cars pour le ramassage scolaire à la rentrée

L'alerte est venue du président de la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) début juin. À la rentrée de septembre, un enfant sur cinq en France pourrait se retrouver sans car scolaire. Le secteur manque de 8.000 conducteurs pour assurer les services, sur tout le territoire français.

Aucun territoire n'est épargné. En Indre-et-Loire, Transdev Touraine, qui assure 90% du ramassage scolaire dans le département, connait le même problème. Sur les 200 chauffeurs dont l'entreprise a besoin, il lui faut encore en trouver une trentaine, dont une dizaine rien que pour les lignes scolaires, les autres étant affiliés à ses lignes régulières.

Des postes essentiellement pourvus pour compléter une retraite

"C'est une situation inédite, exceptionnelle, personne n'avait jamais vu ça", explique Lucie Roullier, la directrice de Transdev Touraine. Cette pénurie, elle l'impute au manque d'attractivité du métier. "C'est rarement une première vocation que d'être conducteur scolaire, poursuit celle qui est aussi présidente de la FNTV en Indre-et-Loire. Ce sont très souvent des gens qui veulent un complément de retraite ou à qui ils manquent quelques annuités pour toucher la retraite à taux plein, parce que ce sont des contrats à temps partiel de 550/600 heures par an, ce qui est très peu. Mais maintenant, très clairement, ils me disent que ça ne les intéresse plus, qu'ils préfèrent compléter leur retraite autrement, car c'est un peu handicapant de se lever tôt le matin pour commencer sa tournée à 7h et de revenir en fin de journée pour terminer à 19h. Il y a toujours eu un important turnover, de l'ordre de 10% mais j'ai quand même l'impression que le Covid-19 a accéléré cette tendance."

Lucie Roullier se heurte aussi au manque d'enthousiasme chez les jeunes pour les mêmes raisons. Lors d'une dernière formation, menée en partenariat avec la région Centre-Val de Loire, un seul candidat sur les dix est allé au bout. Et le salaire n'est pas suffisamment motivant, reconnait-elle. "On est sur des métiers à grille. On a une grille de base sur laquelle chaque transporteur doit se calquer au minimum. Ça oscille entre 11,80 et 13 euros bruts de l'heure, ce qui n'est pas énorme. Et les avantages, comme le treizième mois, que la profession propose, ce n'est pas ça qui intéresse les jeunes aujourd'hui."

Des modifications de circuits ?

Pour la rentrée, Transdev Touraine doit assurer 150 trajets par jour, allers-retours compris, pour le ramassage scolaire en Indre-et-Loire. C'est dans le contrat passé avec la Région, qui a été renouvelé il y a quelques semaines. Mais certains circuits devront peut-être être optimisés. "On est en train d'apprendre un nouveau métier, estime Lucie Roullier. Avant, on n'avait qu'un plan A. Maintenant, on a des plans B, C et D. Il est possible de regrouper par exemple deux circuits proches l'un de l'autre. L'un qui fait 1,5 kilomètres et l'autre 3 par exemple. Mais ça veut dire des temps de trajets rallongés, des enfants qui devront être pris en charge plus tôt que d'habitude à des endroits et ramenés plus tard le soir à la maison. Ce sont des concertations à mener avec la Région, les établissements scolaires et les parents d'élèves. Tout est possible."

Car si aujourd'hui il manque à Transdev Touraine une dizaine de conducteurs, il n'est pas exclu que ce chiffre augmente au cours de l'été. "Je n'ai pas de boule magique car le problème c'est que ces conducteurs qui sont en période scolaire ont de contrats qui sont renouvelés chaque année. Or, ils vont bientôt partir en vacances, je ne les vois pas pendant un mois et demi et je ne suis pas assurée qu'ils rempilent tous. C'est ce qu'il s'est passé l'été dernier. Beaucoup de conducteurs ne sont pas revenus à leur poste", explique Lucie Roullier.

En Indre-et-Loire, 25.000 élèves sont emmenés chaque jour à l'école, au collège et au lycée grâce aux cars affrétés par la Région.