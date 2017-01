L'Indre-et-Loire dispose d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sans équivalent en province

Il y aura 210 bornes de recharge pour véhicules électriques, fin 2017, en Indre-et-Loire. Il y en déjà 148 actuellement. C'est proportionnellement le maillage le plus dense de France, région parisienne exceptée

Heureux les propriétaires de véhicules électriques en Touraine : l'Indre-et-Loire est le département français où il y a le plus de bornes de recharge, proportionnellement au nombre d'habitants, l'Ile-de-France mise à part.

Il y aura fin 2017, dans notre département, 420 points de recharge publics (en fait, 210 bornes avec 2 points de recharge chacune). C'est ce qu'annonce le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire, le SIEL, qui supervise ce déploiement.

Pour 2 euros, les utilisateurs de véhicules électriques peuvent faire un plein qui leur permettra de faire 100 à 300 kilomètres, selon les modèles de voiture.

Ce maillage qui est sans équivalent en province dope d'ailleurs les ventes de véhicules électriques ou hybrides, en Indre-et-Loire : il y en aurait maintenant entre 3 et 4 000 en circulation dans notre département, selon Jean Luc Dupont, le président du SIEL

"La courbe des ventes des véhicules électriques et hybrides en Indre-et-Loire est exponentielle. Elle est deux fois et demi supérieure à la moyenne des départements français, et les constructeurs eux-même reconnaissent que la commercialisation des véhicules est facilitée par la mise en place des infrastructures de recharge publiques. Nos usagers sont majoritairement du département, mais on a aussi des gens de 4 pays et 28 départements qui ont déjà utilisé ces bornes.

La question de l'autonomie ne se pose pas pour le carburant classique, mais c'est encore quelque chose qui inquiète les potentiels acheteurs de véhicules électriques, même si ils ont de quoi faire 120 kilomètres sans recharge alors qu'en moyenne, deux tiers des véhicules font moins de 50 kilomètres par jour. L'idée du maillage, c'est de dire aux automobilistes "quelque soit ce qui vous arrive, vous aurez la possiblité de retrouver de l'énergie sur votre route, et donc vous pourrez rentrer chez vous". Jean-Luc Dupont, président du S.I.E.L 37