L'Indre-et-Loire gagne 7 500 habitants en cinq ans selon l'Insee

Nous sommes 2 572 853 à vivre en région Centre-Val de Loire au 1er janvier 2018 selon le dernier recensement publié ce mardi par l'Insee, un chiffre quasi stable par rapport à la période 2008-2013 et qui représente 4 % de la population française.

L'Indre-et-Loire est le seul département avec le Loiret à connaître une augmentation du nombre d'habitants, avec 607 760 résidents (+0,2 % par an). Parmi les données à relever, le fait que Chambray-lès-Tours soit l'une des cinq communes de la région à connaître les plus fortes hausses de population (entre 1,5 % et 2,3 % par an en moyenne).

En Touraine, le classement des plus grosses communes est sans surprise dominé par Tours (136 463 habitants, en hausse de 0,2 % par an), Joué-lès-Tours (38 250 habitants, en hausse de 0,3 % par an) et Saint-Cyr-sur-Loire (15 991 habitants, en baisse de 0,3 % par an). Viennent ensuite Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Amboise et Chambray-lès-Tours.