L'Indre-et-Loire lance son budget participatif : 1,4 million d'euros pour financer vos idées de projets

Indre-et-Loire, France

On appelle ça un budget participatif. 1,4 million d'euros pour financer plus d'une centaine de projets imaginés et proposés directement par les citoyens tourangeaux. En France, c'est le cinquième département à le faire. Vous donner la parole pour trouver les bonnes idées pour améliorer la vie quotidienne de votre quartier, de votre village, de vos territoires.

Ce n'est pas que les élus manquent d'idée. La démocratie participative complète la démocratie représentative. Elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires," Jean-Gérard Paumier, président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire

Qui peut déposer un projet ?

Tout le monde même les mineurs. A condition que ce projet soit d'intérêt général et qu'il soit réalisé dans l'espace public. Pas de projet commercial bien sûr. Pas de projet individuel non plus. Il doit être porté par au moins cinq personnes. Les projets pour les moins de 18 ans seront financés entre 500 et 5 000 euros chacun. Ceux des adultes bénéficieront d'une enveloppe financière de 23 000 euros chacun.

Quel est le calendrier ?

Tous les projets doivent être déposés sur Internet sur le site www.touraine.fr entre le 15 novembre 2019 au 29 février 2020.

Puis les services départementaux étudient chaque projet. Leur faisabilité, leur coût. S'ils répondent à tous les critères, ils seront alors soumis au vote des Tourangeaux sur le même site internet. Le vote aura lieu du 16 mai au 15 juin 2020.

Le 26 juin 2020, le Département annoncera tous les projets élus. Au total, il y en aura plus d'une centaine. Six dans chaque canton. Trois portés par des jeunes de moins de 18 ans. Les trois autres par les adultes.

Tous ces projets verront le jour à partir de l'été 2020 promet le Département.