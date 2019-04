L'Indre-et-Loire manque de pompiers volontaires et lance un appel à candidatures

Indre-et-Loire, France

Il y a 1 968 sapeurs-pompiers volontaires en Indre-et-Loire, un beau chiffre, suffisant dans les villes, mais en très nette perte de vitesse en milieu rural. Dans nos campagnes, on manque de plus en plus de sapeurs-pompiers volontaires et pour relancer la machine, le SDIS, service départemental d'incendie et de secours, organise une campagne d'information et de sensibilisation. Samedi 6 avril, une équipe de pompiers professionnels et volontaires était à Betz-le-Château et à La Celle-Guénand dans le Ligueillois. Elle y a rencontré des habitants et des élus locaux.

Atteindre les 2 000 sapeurs-pompiers volontaires en 2020

Mon objectif, c'est 2 000 sapeurs-pompiers volontaires à l'horizon 2020. Aujourd'hui ils sont 1 968, j'ose espérer que nous allons trouver plus de 40 candidats dans le département -le lieutenant Kahina Benfifi, chef du service Développement du Volontariat et des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Philippe Joubert commande le centre d'incendie et de secours de Betz-le-Château qui a perdu 12 pompiers volontaires en 15 ans. Ils étaient 22, ils sont aujourd'hui 10. Pourquoi et comment faire pour ramener de nouveaux volontaires?

Un grand nombre d'entre eux est parti à la retraite et n'a pas été renouvelé. D'autres ont préféré la chasse, la pêche ou les autres loisirs au sacrifice que représente l'entraide et les secours à personne. Dans les 5 ans qui viennent, la baisse va se poursuivre car nous serons plus nombreux à partir à la retraite. Moi, je pense qu'il faut mieux exploiter les possibilités actuelles, par exemple convaincre les employés communaux à devenir pompiers volontaires en complément des artisans ou des agriculteurs -Philippe Joubert, lieutenant du centre d'incendie et des secours de Betz-Le-Château

Le portrait d'une jeune fille sapeur-pompier en formation pour motiver les candidatures en milieu rural © Radio France - Denis Guey

Thomas, un jeune volontaire qui a la passion de l'entraide

Thomas habite à Betz-le-Château. Il a 21 ans, il est sapeur-pompier volontaire depuis l'âge de 19 ans. Il confie s'être pris de passion très jeune, dès 11 ans, pour sa mission de sapeur-pompier. Il faut dire qu'il est fils d'agriculteur et que çà aide à la motivation: "en campagne tout le monde se connaît et donc tout le monde s'entraide, j'ai toujours été dans ce milieu là donc çà ne me change pas trop d'apporter secours aux gens"

Ils sont de plus en plus rares ceux qui ont cette passion de l'entraide en milieu rural. A la Celle-Guénand, le maire Alain Morève promet qu'il va faire le maximum pour motiver les jeunes: "je pense qu'il faudrait plutôt aller vers les écoles, les prendre plus jeunes encore pour les motiver, les mettre en immersion dans une caserne avec des jeunes pompiers, çà pourrait peut-être fonctionner"

Pour être pompier volontaire, il faut être âgé de 18 à 60 ans. On peut être un homme ou une femme. Pas besoin d'être non plus un grand sportif. Il faut ajouter que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une indemnité et qu'une convention peut être passée avec leur employeur pour leur permettre d'exercer leur mission sur leur temps de travail quand c'est nécessaire.