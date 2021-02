L'Indre-et-Loire est placé en vigilance orange neige et verglas. Des pluies sont attendues sur un sol gelé, ce qui risque de rendre les routes très glissantes. Du coup les transports scolaires Rémi sont suspendus dans le département.

L'Indre-et-Loire placé en vigilance orange neige et verglas, les transports scolaires suspendus

L'Indre-et-Loire est placé en vigilance orange neige et verglas depuis 16h ce jeudi, et jusqu'à demain, vendredi 12 février par Météo France. La préfecture appelle les Tourangeaux à "limiter les déplacements et respecter les consignes de sécurité".

Dans son dernier bulletin, Météo France met en garde contre les pluies verglaçantes attendues dans la nuit de jeudi à vendredi après 0h. Ces pluies sont attendues sur le Chinonais, en bordure du Berry ainsi que sur le Richelais. Ce risque va même se généraliser à tout le département en fin de nuit.

Par ailleurs, le conseil régional du Centre-Val de Loire annonce que le transport scolaire est suspendu au moins jusqu'à demain 14h dans tout le département d'Indre-et-Loire.