L'Indre manque cruellement de surveillants de baignade

"J'ai des appels de communes presque tous les jours pour me demander si j'ai des jeunes diplômés pour surveiller la baignade cet été ! ", déplore Bernard Tanchoux, le président du comité de natation de l'Indre. La demande est forte mais il n'y a pas suffisamment de candidats en face.

"L'état d'esprit a changé. Avant, les jeunes faisaient tout l'été. Maintenant, ils ne veulent plus que faire le mois de juillet pour profiter d'août en vacances", explique Bernard Tanchoux.

Autre contrainte de ce métier saisonnier : il nécessite d'avoir obtenu un diplôme, le BSB, qui coûte environ 600 euros. "C'est un investissement mais cela en vaut la peine : c'est la garantie d'un job pour plusieurs étés, payé 1.400 euros nets chaque mois environ, pour 35h souvent concentrées en 3 ou 4 jours. Et il existe des aides pour financer le passage du diplôme".

Manque d'attrait de l'Indre

Bernard Tanchoux est d'autant plus amer que chaque année, le comité de natation de l'Indre aide des jeunes à passer le diplôme, "mais certains filent ensuite vers des départements plus attractifs, sur le littoral par exemple". Or, la pénurie de surveillants met en péril la saison de nombreux lacs et plans d'eau. "Certains seront contraints d'ouvrir sur des plages horaires restreintes. Même nous, nous n'avons que 20% des effectifs pour août, on ne va pas pouvoir sortir le bassin mobile".

Cela veut donc dire moins d'offres de loisirs pour les Berrichons : "c'est d'autant plus dommage que les structures gonflables que l'on propose gratuitement sur les plans d'eau par exemple profitent beaucoup à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Sans surveillant, on ne peut pas le faire. Les jeunes sont donc les premiers à en pâtir !"

Si vous êtes motivés pour passer le diplôme pour l'année 2023, il faut contacter le comité départemental de natation au 02.54.35.55.26