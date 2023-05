L'Indre sous surveillance face à la prolifération du moustique tigre

Il ne mesure qu'un demi centimètre mais il gâche l'été de bien des Berrichons. Le moustique tigre est de retour. "En fait, il n'est jamais vraiment parti, explique Julie Bonnet, spécialiste de la question pour l'Agence Régionale de Santé. Il a la capacité de se mettre en diapose, comme une pause lors de son développement. Il ne reprend sa croissance que quand les conditions sont favorables. Et là, elles le sont..."

Les milliers d'œufs qui attendaient les beaux jours tapis dans la moindre flaque d'eau stagnante sont donc en train d'éclore. "Le moustique vit 3 semaines en moyenne, et toujours dans un rayon de 150 mètres par rapport à son lieu de naissance. Celui qui vous pique est donc né dans votre jardin" insiste Chrystelle Roux, responsable du service hygiène et santé publique de Châteauroux Métropole.

Une vie dans un rayon de 150m

Le combat semble perdu d'avance. Pour éradiquer le moustique tigre, il faut éliminer l'eau stagnante : "vider les soucoupes sous les pots de fleurs, les arrosoirs, l'eau dans un vieux pneu ou un seau oublié, fermer les récupérateurs d'eau, faire attention aux gouttières..." liste Chrystelle Roux. La mairie met ainsi à disposition du sable au cimetière Saint-Denis, où le moustique prolifère : "nous encourageons les gens qui fleurissent les tombes à ne pas laisser d'eau dans les soucoupes mais plutôt du sable humide. On a aussi mis des pièges".

Mais ce ne sera pas suffisant. L'espèce manque de prédateurs. "Ce sont les mésanges essentiellement qui mangent ces moustiques, mais elles disparaissent, attaquées par les pie et les corneille par exemple". A la campagne, les grenouilles, les libellules et les poissons semblent être friands des moustiques tigres : "C'est pour cela que les étangs de la Brenne ne sont pas infestés" explique Quentin Revel, animateur du CPIE Brenne-Berry.

L'usage d'insecticides n'est pas non plus conseillé. "Ca rend l'espèce résistante. Nous ne nous en servons qu'en dernier recours, dans le cas de propagation de maladies".

Déjà sept communes touchées

Pour l'instant, aucun cas de maladie infectieuse propagée par le moustique n'a été recensé. Mais l'ARS veille : "cette espèce peut véhiculer la dengue, zika ou le chikungunya par exemple. Si une personne malade se fait piquer et que le moustique pique ensuite une autre personne, la maladie peut se propager..."

L'ARS installe donc des pièges un peu partout sur le département pour suivre la progression de l'espèce. "Il est arrivé à Châteauroux il y a 7 ans, et depuis il a été recensé à Déols, Coings, le Poinçonnet, Ardente, Le Blanc et Villedieu. Il est malin, il peut par exemple se déplacer via les voitures, pour ceux qui par exemple travaillent à Châteauroux et rentre ensuite le soir dans une autre commune..."

Au delà des maladies infectieuses, sa présence est une véritable nuisance. "Ca joue sur la santé mentale des riverains, insiste Quentin Revel. Le moustique tigre est de sorti toute la journée, pas seulement la nuit. Ca empêche les gens de profiter de leur extérieur...".

Si vous repérez chez vous un moustique tigre, il faut le signaler sur le site qui recense l'évolution des populations.