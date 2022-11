L'inflation et prix des obsèques : "Une augmentation de la crémation de 35%" d'ici deux ans

L'inflation de plus en plus importante en France gagne aussi le secteur des pompes funèbres. Selon Charles Simpson, créateur du site comparateur "Meilleures Pompes funèbres" et invité de France Bleu Paris ce mardi 1er novembre , les crémations sont les plus touchées.

"Avec l'impact du prix du gaz, on anticipe sur les deux prochaines années une augmentation de la crémation de 35%. Aujourd'hui la taxe de crémation coûte environ, 675 euros et on anticipe que dans deux ans elle sera autour de 911 euros", assure Charles Simpson.

"On ne voit pas aujourd'hui une augmentation aussi forte sur le prix des cercueils pour les familles mais cela pourrait tout à fait augmenter comme toutes les entreprises", selon ce spécialiste. Il conseille de prévoir à l'avance une convention obsèques et de voir le budget à la hausse pour éviter tout désagrément.