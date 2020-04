L'info 100% Poitou du 9 avril 2020

Quarante éboueurs du Grand Poitiers ont débrayé aujourd’hui

Ces employés du groupe Urbaser Environnement réclament la prime Macron promise à celles et ceux obligés de travailler pendant l’épidémie. Leur direction veut négocier après le confinement. En attendant, les éboueurs peuvent compter sur les messages de remerciement des Poitevins laissés ici ou là près des poubelles. Il y a aussi des applaudissements, des dessins d'enfants, et on a même offert aux éboueurs une boîte de chocolats à Buxerolles en début de semaine. Leur témoignage est à trouver en longueur sur notre site internet.

De nouveaux patients atteints du Covid-19 transférés à Poitiers et Niort

Ils vont arriver demain à bord d’un TGV médicalisé à la gare du Futuruscope. Neuf devraient être pris charge à Poitiers, deux à l’hôpital de Niort.

Un hélicoptère en renfort pour faire respecter le confinement

Un hélicoptère de la gendarmerie a tourné aujourd’hui au-dessus de plusieurs communes de la Vienne : ’Ingrandes, Dangé, Naintré et Lencloître. Opération surveillance et appui aux équipes au sol ; sur les 143 personnes croisées, trois ont été verbalisées. Un seul conseil : restez chez vous !

Et c’est d’ailleurs aussi le message des jeunes sapeurs pompiers de Saint-Maixent-L’école, dans les Deux-Sèvres. Impossible pour eux de poursuivre leur formation, alors ils se sont filmés pour nous encourager :

Attention aux faux démarcheurs à Poitiers

Ils sonnent à votre porte, et vous proposent d’amener vos repas, de faire vos courses ou de vous rendre d’autres menus services au nom de la ville. Attention, à Poitiers de faux démarcheurs ont été signalés. Ils ne travaillent en aucun cas pour le Grand Poitiers ou le CCAS, ils essaient tout simplement de vous escroquer. En cas de doute, il faut appeler le numéro de la cellule Info Virus, le 05 49 52 35 11.

Des ordinateurs pour les jeunes de l’Aide sociale à l’enfance

Le département des Deux-Sèvres vient de leur distribuer des ordinateurs, indispensables pour continuer les cours et garder le lien à distance avec leurs familles. Sept structures d’accueil et 12 assistants familiaux viennent d’être équipés. Le département envisage de mettre à disposition d’autres machines si besoin.

Pour la réouverture du bureau de poste de Monts-sur-Guesnes

C’est en tout cas ce que demande le président du département de la Vienne, Bruno Belin. Il a envoyé une lettre ce matin au représentant régional du groupe La Poste. Pour Bruno Belin on ne peut pas s’en passer en milieu rural. Pour rappel, on vous a mis la liste en ligne de tous les bureaux de poste ouverts dans le Poitou cette semaine.

12.000 masques en tissu pour le CHU de Poitiers

Le CHU de Poitiers vient de recevoir 12 000 masques en tissu d’une entreprise de Roanne. Ils sont arrivés dans des rouleaux, et il a fallu des petites mains pour les découper soigneusement. Cinq salariées de l’IFSI, l’école d’infirmières, s’en sont chargées. Ces masques en tissu sont destinés au personnel qui n’est pas en contact avec les patients.

Des portes ouvertes virtuelles à la Maison de la formation

A quoi sert un BTS Négociation de la relation client ? Que faire après une formation en gestion des PME ? Si votre ado cherche des pistes pour son orientation, la Maison de la Formation, à Poitiers, organise des journées portes ouvertes virtuelles. On trouve des vidéos de présentation, en direct, avec des formateurs et des apprentis pour répondre aux questions. Il y aussi des tutos. Tout est sur le site maformationapoitiers.fr ; les portes ouvertes durent jusqu’à demain.

Une chasse aux œufs en ligne au château Coudray-Salbart

Imaginez le château fort de Coudray-Salbart dans les Deux Sèvres ; ses escaliers en pierre, sa cheminée et son mobilier d’époque, et au détour d’une armure, un œuf en chocolat ! Et un autre caché un peu plus loin... Vous avez compris le principe : une chasse aux œufs virtuelle. Trouvez-les, et gagnez des entrées pour le château !