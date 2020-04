L'info 100% Poitou du jeudi 2 avril 2020

Ce qu'il faut retenir de l'actualité en Vienne et Deux-Sèvres en ce jeudi 2 avril 2020.

"La solidarité est la seule solution viable aujourd'hui, et pour le monde d'après"

Déclaration de la MAIF qui va reverser 100 millions d'euros à ses sociétaires. 100 millions économisés grâce à la baisse des accidents de la route. Il faut avoir pour cela un contrat d'assurance automobile auprès de la mutuelle niortaise, qui se démarque fortement des entreprises du CAC40 critiquées pour reverser des milliards de dividendes à leurs actionnaires, pendant la pandémie. Beaucoup d'internautes réagissent sur les réseaux sociaux pour saluer la décision.

24 nouveaux patients du Grand Est devraient arriver demain en Nouvelle-Aquitaine.

C'est le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui l'annonce sur sa page Facebook. L'Agence régionale de santé n'a pas encore confirmé.

Bientôt plus de curare dans nos hôpitaux ?

Le risque de pénurie est réel et très dangereux. Ce décontractant musculaire est utilisé pour intuber les patients. Depuis le début de l'épidémie, sa consommation explose en réanimation : entre 20 et 30% de hausse, et il en manque même chez nous. A Poitiers, les stocks ont été divisés par cinq.

Deux nouvelles tentes à l'entrée de la clinique Inkerman à Niort.

Ça fait quatre, en comptant celles installées la semaine dernière. Elles doivent accueillir les patients potentiellement infectés par le Covid-19. La ville de Niort a également livré des plateaux, des étuves et des armoires de transport à trois Ehpads pour qu’ils puissent livrer des repas chauds aux résidents confinés dans leurs chambres.

Un accueil repensé pour les futures mères et les jeunes enfants au CHU de Niort

Comment se passe l'accouchement si l'on présente des symptômes du coronavirus ? Les pères peuvent-il rester à la naissance ? Le CHU de Niort adapte son accueil en pédiatrie et en gynécologie. Vous pouvez retrouver le lien vers les réponses à ces questions ici.

La justice continue de tourner au ralenti à cause de l'épidémie

Les assises d'avril de la Vienne sont reportées. Elles devaient se tenir à partir de la semaine prochaine. Si vous faisiez partie des jurys convoqués, plus besoin de vous rendre sur place.

300 personnes vulnérables suivies par le CCAS de Poitiers

Un numéro, et au bout du fil quelqu'un pour répondre à vos inquiétudes, ou organiser vos courses. Le CCAS de Poitiers suit 300 personnes âgées et handicapées depuis le 6 mars. 14 volontaires leur téléphonent régulièrement pour leur porter assistance. Les portages de repas continuent aussi. Il est toujours possible de s'inscrire.

Deux collèges de Niort ouvrent leurs chambres froides à une association.

L'établissement Jean-Zay et Pierre-et-Marie Curie stockent l'équivalent de deux semi-remorques de produits frais. Ils sont destinés à l'épicerie solidaire de l'Anneau de l'espoir, qui a vu les dons de nourriture affluer. Dans le même temps le nombre de ses bénéficiaires a doublé depuis le début du confinement.

Les enfants de soignants, pompiers, gendarmes et policiers vont à l’école

Les enfants sont confinés depuis 3 semaines ; plus d'école pour eux ... sauf pour les enfants de soignants, et c'est maintenant étendu aux enfants des pompiers, de gendarmes et de policiers, quant il n'ont pas d'autres solutions de garde. A Niort, près d'une quarantaine d'écoliers seraient concernés.

Les associations de la Vienne toucheront bien leurs subventions

Le département de la Vienne leur promet 3.9 millions d'euros. Un montant identique à ce qui était prévu avant le début de la crise sanitaire.

De nouveaux événements prévus en mai et juin annulés dans le Poitou

Les sportifs ne pourront pas courir cette année le Maraisthon, le marathon nature du Marais Poitevin prévu le 20 juin prochain. Exit aussi la foire de Poitiers. Elle devait se tenir du 6 au 17 avril. Dans les deux cas, les organisateurs nous donnent rendez-vous en 2021.