L'info 100% Poitou du lundi 6 avril 2020

Deux Poitevins coincés en Nouvelle-Zélande à cause du coronavirus

Deux Poitevins partis en Nouvelle-Zélande sont coincés, depuis trois semaines, dans le pays. Ils cherchent par tous les moyens à rentrer mais le prix des billets d’avion ne cessent de grimper : jusqu’à 10 000 euros par personne. Et leur malchance continue : la France annonce aujourd’hui qu’elle affrète des avions pour ses ressortissants depuis la capitale. Mais le couple est à 1,000 kilomètres de là, et les autorités leur interdisent de prendre un vol intérieur sans billet de retour. Une situation ubuesque !

Il ne respecte pas le confinement et finit en garde à vue.

A Parthenay, dans les Deux-Sèvres, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été contrôlé cinq fois en moins d’un mois… avec à chaque fois une attestation qui n’était pas valable ! Il est convoqué devant la justice en juin prochain.

Quand le confinement tourne au conflit de voisinage

C’est ce qui s’est passé à Aigondigné, entre Niort et Melle vendredi. Un homme excédé par des déchets verts en train de brûler chez son voisin a sauté par-dessus le grillage, un nerf de bœuf à la main (c’est une sorte de cravache) et il l'a menacé. Heureusement, pas de blessé. L’homme trop énervé a été présenté au parquet aujourd’hui. Il est placé sous contrôle judiciaire et il passera au tribunal en octobre prochain

Un don de 350.000 gels hydroalcooliques et 100.000 crèmes pour les mains

C’est ce que s’apprête à offrir le laboratoire dermatologique La Roche-Posay. Il a mis à contribution toutes ses usines, dont celle située dans la Vienne, pour les fabriquer en temps record. 300 hôpitaux et cliniques vont les recevoir.

La Macif vient d’annoncer elle aussi qu’elle offre 500 litres de gel hydroalcoolique aux pompiers des Deux-Sèvres. Un stock commandé juste avant le confinement par la mutuelle niortaise.

Le collectif niortais « Solidaires par nature » veut appeler les personnes isolées

Ils se proposent de passer des passer des coups de téléphone réguliers, ou ponctuels à des personnes isolées. Ce sont les membres du collectif niortais « Solidaires par nature », qui a conduit une liste aux dernières municipales. Il existe déjà un tel dispositif dans la ville : c’est le CCAS qui s’en occupe, mais il est réservé aux personnes de plus de 70 ans inscrites sur un registre. Les volontaires du collectif souhaitent donc l’élargir. Leur équipe compte un psychologue, pour parler de vos difficultés, ou bien de tout et de rien.

Des juristes à l’écoute des agriculteurs deux-sévriens

Comment embaucher de la main-d’œuvre volontaire pour aider aux champs ? Quelles sont les règles sanitaires à suivre ? Un droit retrait dans l’agriculture, comment ça marche ? Si vous êtes agriculteur et que vous vous posez ces questions, c’est le moment d’appeler une équipe de juristes La FNSEA des Deux-Sèvres vient de la mettre sur pied. Attention elle fonctionne uniquement les matin entre 9h et 12h00, au numéro suivant : 05 86 03 13 14.

Trouvez un producteur local des Deux-Sèvres grâce à une plateforme en ligne

Pour aider ses producteurs, le département des Deux-Sèvres lance monmarchelocal79.fr. Des butineuses de la miellerie de St Georges de Rex, à la viande limousine de la ferme de Cley : ils n’attendent que nous pour manger local et deux-sévrien des Deux-Sèvres

Le moineau friquet en danger dans nos campagnes

Ces derniers jours, on a vu un chevreuil perdu dans les rues de Poitiers, qui s’est réfugié dans le jardin d’un dentiste ... comme si les animaux reprenaient leurs droits ! Mais le groupe Ornithologique des Deux-Sèvres nous met en garde : le moineau friquet pourrait bien disparaître. Cet oiseau est l’une des trois espèces de moineaux propres au département et on en voit de moins en moins. Alors le groupe en appelle à notre générosité pour financer des actions de conservation. La cagnotte atteint pour l’instant un peu plus de1300 euros sur les 5000 espérés.

Des concerts gratuits pour les étudiants de Poitiers

Les étudiants de la résidence Descartes, à Poitiers, viennent de profiter d’un beau spectacle. Le DJ Monsieur Plus est venu jouer sous leurs fenêtres cet après-midi. Un concert quizz interractif organisé par le Crous de Poitiers qui va recommencer : rendez-vous le 13 avril à la cité Marie-Curie.

Des ambulanciers de Châtellerault parodient la chanson des enfoirés

La mode est plutôt aux chansons chorales en ce moment et ça, les ambulanciers du groupe Harmonie, à Châtellerault, l’ont bien compris ! Ils sont une dizaine à reprendre la chanson des Restos du Coeur en la parodiant. En un jour, la vidéo totalise déjà plus de 17,000 vues !