L'info 100% Poitou du mardi 7 avril 2020

Un jeune homme blessé par un fusil à pompe à Poitiers

Ça s'est passé hier soir dans le quartier Beaulieu, place des Templiers à Poitiers. La police est aussitôt intervenue, et elle a interpellé l’auteur présumé du coup de feu, avec deux autres personnes. La victime a été transférée au CHU de Poitiers. L’enquête est confiée à la police judiciaire.

Les étudiants en médecine de Poitiers solidaires des soignants

Certains se portent volontaires pour faire des remplacements dans tout le Poitou-Charentes si le besoin s’en fait sentir. Ils pourraient prêter main forte aux agents des services hospitaliers, aux brancardiers et aux aides-soignants. Certains sont aussi prêts à faire des vacations dans les Ehpads. Idem pour les étudiants sage-femme ou en pharmacie : chacun dans sa spécialité est mobilisable.

21.000 contrôles dans les Deux-Sèvres, 1324 verbalisations

Le préfet met en garde contre tout relâchement, il n’hésitera pas à durcir les mesures s’il le faut.

L’activité partielle multipliée par 7 dans les Deux-Sèvres

Les entreprises sont bien obligées de réduire la voilure. Ça représente plus de 5,000 personnes au chômage partiel. Les demandes d’activité partielles elles se font auprès de la Direccte, elles sont acceptées au bout de 48h, ou bien refusées explicitement. Et puis La CPME 79 lance une enquête pour évaluer les conséquences de l’épidémie auprès des petites et moyennes entreprises.

La minoterie Bellot des Deux-Sèvres tourne à plein régime

En revanche ça marche très fort pour la minoterie Bellot à Saint-Martin-de-Saint-Maixant dans les Deux Sèvres : des commandes multipliées par 50 et des camions entiers de farine livrés aux grandes surfaces ! Ça pose évidemment des défis de logistique à cette entreprise vieille de 250 ans.

La Nouvelle Aquitaine investit 271 000 euros dans la Vienne

271 000 euros sont alloués à quatre projets du département de la Vienne. Parmi eux, un foyer pour jeunes travailleurs à Montmorillon, aidé à hauteur de 120 000 euros. C’est une maison du bourg qui va être réhabilitée avec 16 logements destinés à des jeunes entre 16 et 30 ans. Le reste des subventions est réparti entre la ligue de l’enseignement dont le siège est à Poitiers et un soutien au développement numérique du sport.

Les IVG toujours possibles dans le Poitou

Les antennes du Planning Familial de la Vienne et des Deux-Sèvres disent recevoir davantage d’appels inquiets à ce sujet. Mais tous les centres hospitaliers et les centres de planification du Poitou garantissent l’IVG. Il reste un motif sanitaire urgent. Pour toute question vous pouvez appeler le numéro vert 0800 08 11 11.

Deux députés contre le backtracking

Le backtracking est une solution de pistage numérique, où nos données GPS et mobiles peuvent nous localiser, et elle est envisagée pour organiser la fin du confinement. Hors de question, répondent les députés marcheurs de la Vienne et des Deux Sèvres Sacha Houlié et Guillaume Chiche. Il en va de nos libertés publiques.

L’église catholique assure toujours les obsèques

C’est un sujet douloureux en temps normal et encore plus en ce moment : les règles pour les obsèques sont modifiées. Pas plus de 20 personnes pour assister aux cérémonies par exemple. Mais le diocèse de Poitiers tient à le rappeler : l’église catholique continue à accompagner les défunts et les familles. Pour les personnes qui le souhaitent les obsèques religieuses sont elles toujours célébrées dans les églises.

2,000 livres numériques à télécharger gratuitement

La bibliothèque départementale de la Vienne met à disposition pendant deux mois plus de 2,000 livres. Il suffit de se rendre sur le site lireenvienne.fr et de télécharger les livres de votre choix sur liseuse, smartphone, tablette ou ordinateur.