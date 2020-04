L'info 100% Poitou du mercredi 15 avril 2020

Le Tour de France passera bien par le Poitou !

Décalé à la fin de l’été : ce sera donc le 9 septembre prochain, avec une arrivée à Poitiers et le 10, avec un départ à Chauvigny. Ce changement de calendrier ne bouleverse pas le 34e tour Poitou-Charentes. La course reste maintenue pour la dernière semaine du mois d’août, idem pour l’épreuve féminine internationale, la "Picto-Charentaise" : elle prendra le départ à Poitiers le 28 août comme prévu.

Quarante pompiers chez le fabricant Forsee Power

L'entreprise est située à Chasseneuil-du-Poitou. Les sapeurs-pompiers ont éteint un début d’incendie sur une batterie. Une fois les locaux ventilés, l’activité a pu reprendre.

Le budget participatif des Deux-Sèvres fait débat

Il n’est pas question de toucher aux 2 millions d’euros du budget participatif deux-sévrien ! La réponse ferme du président du département à la proposition de "Gauche solidaire", le groupe d’opposition qui souhaite voir cet argent aller aux Ehpad et aux services d’aides à domicile. Incompréhensible, pour Gilles Favreau, car le département a déjà investi beaucoup plus pour ces structures.

Les avocats de Poitiers reprennent leurs consultations gratuites

Mais attention, tout se passe par téléphone, confinement oblige. Il faut d’abord envoyer un mail, préciser l’objet de sa demande, et puis un avocat vous passe un coup de fil. On le rappelle, toutes les audiences sont renvoyées sauf situation d’urgence.

Une dizaine de soignants à Défi Planet

Un hébergement gratuit proposé par le parc de loisirs dès le début du confinement. Situé à 10 minutes à peine du CHU de Poitiers, le lieu leur permet de reprendre de reprendre des forces avant de repartir à l’hôpital.

Une aide pour les familles monoparentales de Parthenay

Pas facile d’être tout seul à la maison à s’occuper de ses enfants et parfois à télé-travailler en même temps. La commune de Parthenay propose une aide aux familles monoparentales : il est possible de faire garder ses enfants pendant qu’on fait les courses ou pour récupérer des médicaments. Les conditions précises sont sur le site de la mairie.

Les serres horticoles en plein boom dans les Deux-Sèvres

Elles vivent un confinement heureux ! Les serres horticoles de Pierrières, à Prahecq dans les Deux-Sèvres font le plein de commandes en ce moment. Depuis l’autorisation de la vente de plants potagers, le service de drive et de livraison n’arrêtent pas. Tomates, courgettes, plants aromatiques : ce sont bien des produits de première nécessité.

Attention aux emails frauduleux !

Ils circulent au nom de la CCI des Deux-Sèvres et parlent d’une mystérieuse commandes de masques en Chine. Quand on clique sur le lien, le mail disparaît. C’est une arnaque, prévient la CCI. Elle donne quelques conseils de cybersécurité sur son site internet.

Une formation à distance facilitée pour les paramédicaux

Pour les étudiants infirmiers, orthophonistes, ou les élèves aides-soignants de Nouvelle-Aquitaine. L’université de Poitiers leur ouvre l’accès à sa plateforme : e-notitia permet d’échanger des cours et d’organiser des classes virtuelles, adaptées aux besoins paramédicaux. Ça concerne près de 11 mille jeunes dans notre région.

Les élèves du lycée Nelson Mandela partagent leurs photos de confinement

Des ados affalés sur leur lit, ou en train de boxer devant leur copie, une prof au bout du rouleau après une énième séance discorde : c’est le quotidien des élèves et personnels du lycée Nelson Mandela, à Poitiers. On vous rassure, c’est de l’humour ! Les lycéens et les enseignants partagent des photos de leur confinement sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Lycée Mandela A La maison. Comme c’est diablement drôle, on vous a sélectionné les meilleurs clichés.

Le FLIP nous donne des idées pour jouer confiné

On garde le sourire avec le FLIP, le festival ludique international de Parthenay. Alors oui, on a appris l’annulation de son édition pour cette année mais les organisateurs regorgent d’idées pour nous faire jouer confinés ! Dans la catégorie des jeux faits maison, il y a le jeu du lancer de chaussettes, avec des chaussettes, un bac et du scotch. Il y a aussi plein de jeux "print and play" (imprimer et jouer) ... c’est bien simple : on a tout récapitulé pour vous, sans tricher !