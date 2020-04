L'info 100% Poitou du mercredi 8 avril 2020

Six nouveaux cas de coronavirus confirmés dans les Deux-Sèvres

Trois cas dans le centre de demandeurs d’asile de La Crèche, près du centre routier. Il y a quatre autres suspicions de contamination. Les personnes ont été placées à l’isolement dans des locaux du centre de formation des apprentis.

Et puis trois premiers cas de Covid-19 dans deux Ehpads du département : un à Villiers-en-Plaine, à la résidence du parc et deux à l’Ehpad de Saint-Maixent-L’Ecole. Ces trois personnes sont hospitalisées.

Trois infirmières de Poitiers vont aider en Seine-Saint-Denis

De Poitiers à la Seine-Saint-Denis : trois infirmières viennent de se porter volontaires pour partir en renfort de leurs collègues parisiens. Elles travaillent actuellement au centre hospitalier Laborit. Elles partent vendredi, pour 15 jours. Direction trois hôpitaux de psychiatrie adulte à Aubervilliers, Neuilly-sur-Marne et Saint-Denis.

Des chambres cinq étoiles pour les soignants

Le beau geste de deux hôtels de grand standing dans les Deux-Sèvres : l’Alexandra Palace à Mazières-en-Gâtine et l'hôtel Saint Martin à Saint-Maixent-L’École près de Niort. Ces cinq étoiles mettent à disposition gratuitement des chambres pour le personnel des hôpitaux et des Ehpads.

Cinq collègues de travail verbalisés pour non respect du confinement

Elle trouve le temps long, revoit ses collègues de travail et tout ça finit par une amende salée. A Montmorillon la salariée d’un commerce, obligée de rester chez elle à cause du confinement, décide d’inviter quatre collègues chez elle. La soirée passe vite. Au moment de repartir, vers 1h du matin, pas de chance, les invités tombent sur les gendarmes. Ils tentent tout de même de prendre la fuite mais sont bien vite rattrapés Bilan des courses : 135 euros d’amende chacun et le mot de la fin aux gendarmes : « le meilleur moyen de reprendre le travail rapidement c’est de respecter le confinement ».

Attention quand vous brûlez vos mauvaises herbes !

Ça n’est pas parce qu’on est coincé chez soi qu’il faut brûler ses déchets de jardin n’importe comment. Les pompiers de la Vienne doivent intervenir plus souvent en ce moment chez des particuliers imprudents. Ils nous conseillent plutôt de les stocker.

Comment gérer ses déchets ?

Le Grand Châtellerault vous explique tout en une minute :

Et puis sachez, si vous habitez à Niort, que l’agglomération augmente le nombre de lieux où vous pouvez déposez vos emballages. Les poubelles jaunes ne sont plus ramassées. Mais plus de 150 points de collecte spécifiques existent. L’agglomération les a toutes mises sur une carte en ligne.

Une plateforme pour les initiatives industrielles

Elles fabriquent du savon liquide, des visières de protection, ou bien des structures en inox pour servir de mobilier médical : ce sont les 27 entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres listées sur une nouvelle plateforme internet. Elles proposent de mobiliser leurs chaînes de production afin de fabriquer des équipements pour les soignants. Si vous êtes une entreprise concernée, vous pouvez vous inscrire. Il s'agit d'un outil mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine.

Du gel hydroalcoolique produit à l’usine Solvay de Melle

L’usine Solvay de Melle n’est pas encore dans cette fameuse liste mais elle n’a pas attendu d’y être pour donner un coup de main. L’usine qui fabrique en temps normal des produits chimiques fournit désormais du gel hydroalcoolique. Les pompiers des Deux-Sèvres sont venus aider pour le conditionner. Il sera distribué dans tout le département.

Le couple poitevin coincé en Nouvelle-Zélande va pouvoir revenir

On vous a parlé des malheurs de ces deux Poitevins partis en voyage de noce en Nouvelle-Zélande, coincés là-bas depuis trois semaines. Ils vont finalement être rapatriés ! La France a négocié quelques places dans un avion affrété par l'Allemagne. Le couple doit partir demain jeudi pour une arrivée à Poitiers samedi.

La base aérienne de Cognac toujours de sortie

Vous êtes nombreux à nous en avoir signalé des avions passer au-dessus de vos têtes et de vos maisons : la semaine dernière du côté de Niort, aujourd’hui sur la commune de Vernon dans la Vienne, et ce malgré le confinement ! Ce sont les engins de la base aérienne de Cognac. Même pendant cette période, les entraînements de l’armée de l’air continuent.

Un conseil de vidéo-lecture pour les enfants

On est encore mercredi, le jour des enfants et les bibliothécaires du Grand Châtellerault ont pensé à eux. Ils vous proposent de regarder et d’écouter des lectures en vidéos. Aujourd’hui, « Ma Vallée » de l’auteur et dessinateur Claude Ponti.