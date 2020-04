L'info 100% Poitou du jeudi 16 avril 2020

Ce qu'il faut retenir de l'actualité dans la Vienne et les Deux-Sèvres ce jeudi 16 avril 2020.

Une plateforme de dépistage haut-débit au CHU de Poitiers

L’hôpital vient d’être retenu par l’ARS. Il va pouvoir réaliser plus de 2.000 tests quotidiens pour le Covid19, 24h sur 24h et 7 jour sur 7. Une unité dédiée va voir le jour en mai pour s’occuper de la plateforme.

Un accident aux abords de l’abattoir de Bressuire

Une voiture a coupé la route tôt ce matin à un scooter et l'a percuté de face. Le conducteur du deux-roues et son passager sont sérieusement blessés. Ils ont été héliportés au CHU de Poitiers. Le conducteur de la voiture, lui est indemne. Tous les trois allaient au travail sur la même zone industrielle.

Des téléconsultations multipliées par 200 dans les Deux-Sèvres

C’est le chiffre relevé par l’Assurance maladie dans les Deux-Sèvres. Ces consultations en ligne sont passées de 28, dans les deux premières semaines de mars, à plus de 5.000 pour le reste du mois.

Le TAP de Poitiers nous invite à être solidaires

Faut-il reporter ou annuler les représentations de la fin de saison ? Le théâtre auditorium de Poitiers est face à un dilemme. Il n’a pour l’instant pas tranché, mais il nous invite, en tant que spectateurs à soutenir les comédiens. Par exemple, à faire don du montant de nos billets déjà achetés. La somme peut faire l’objet d’une déduction fiscale.

Un habitant de la Vienne crée une plateforme pour aider les commerces

La belle idée d’un habitant de la Vienne pour sauver nos commerces : ça passe par une plateforme internet – une de plus, on pourrait se dire, mais celle-là est différente ! Elle nous permet de pré-acheter des bons d’achat auprès des commerçants, qu’ils soient actuellement ouverts ou fermés.Le montant est libre. Dès la fin du confinement, on pourra aller utiliser ces bons. Une manière de donner un peu de trésorerie aux vendeurs dès maintenant.

Nouvelles dates pour la déclaration d’impôts

Pas d'excuse cette année pour repousser sa déclaration d'impôts au dernier moment. Les dates ont été ajustées. Pour ceux qui ont fait des déclarations papier l’année dernière, vous devrez déclarer vos revenus entre le 20 avril et la mi-mai. Pour les déclarations en ligne on aura jusqu’au 11 juin.

Posez vos questions à Zéro Déchets Poitiers

Les poubelles sont ramassées moins souvent partout dans le Poitou alors ça semble être le bon moment de passer au zéro déchet : mais comment faire ? L’association Zéro Déchets Poitiers nous donne ses astuces. Elle répond à nos questions ce soir sur sa page Facebook entre 18 et 19h. Pas de panique si vous manquez le rendez-vous : la vidéo sera disponible après-coup.

Plus de match amateurs dans le Poitou

Le foot français arrêtent ses championnats amateurs. Plus de compétitions, districts, ou ligues pour la fin de saison … En Nationale 3, pas de montée pour les footballeurs de Chauvigny et de Bressuire - ils terminent pourtant sur le podium. En bas du classement, la réserve des Chamois Niortais sauve sa peau de justesse, à un point près.

La course 100 % féminine Les filles de Niort se transforme

Elle devait avoir lieu le 30 mai en plein air - à la place, les organisatrices nous invitent à marcher ou courir chez nous et à envoyer des photos. Les bénéfices de la course seront versés à l’hôpital de Niort.

Connaissez-vous le « handstand t-shirt challenge » ?

Le principe est assez simple : il suffit de faire le poirier contre un mur et d’enfiler en même temps un t-shirt. Dans les faits c’est très physique ! Ce défi filmé fait fureur sur internet, et il est relevé par les jeunes sapeurs pompiers de Jaunay Clan. Ils défient maintenant leurs collègues des Deux-Sèvres. Les gendarmes de la Vienne s’y sont aussi essayé.