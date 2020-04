L'info 100 % Poitou du vendredi 3 avril 2020.

Neuf patients du Grand Est accueillis dans les hôpitaux de Poitiers et Niort

Vous avez peut-être entendu les hélicoptères passer au-dessus de vos têtes : 24 nouveaux patients du Grand Est sont arrivés à la gare du Futuroscope cette après-midi. 7 d’entre eux ont été transportés en ambulance à l’hôpital de Poitiers, 2 autres au centre hospitalier de Niort.

Et vous nous posez la question : y-aura-t-il encore de la place pour les patients de la Vienne et des Deux-Sèvres ? Oui, répond l’agence régionale de santé. Nos hôpitaux ont les capacités d’aider les autres régions et le nombre de lits nécessaires pour tous.

Un père écrase son fils de deux ans par accident à Niort

Cet artisan rentrait du travail dans sa camionnette. Il n’a pas vu son fils qui a échappé à la surveillance des autres membres de la famille. Le petit garçon est décédé aux urgences de Niort.

La surveillance des routes renforcée ce weekend

Dans la Vienne, il seront 180 gendarmes mobilisés, dans les Deux Sèvres 150 pour vérifier que les conducteurs respectent bien le confinement et ne partent pas en vacances.

Un excès de vitesse à 178 km/h sur une route limitée ... à 80 km/h

Des gendarmes qui traquent bien évidemment toujours les excès de vitesse. La preuve : permis suspendu et voiture à la fourrière pour un conducteur hier. Au volant de sa Ford Mustang, il roulait à 178 km/heure sur une route limitée à 80, à la sortie d’Aventon, au nord de Poitiers. Même s’il y a moins de voitures, le confinement n’a pas changé le code de la route !

Il est toujours interdit de se baigner ou de se promener le long des plans d’eau dans la Vienne

Et puis pas question non plus de profiter du beau temps ce weekend pour baguenauder au bord de l'eau. La préfecture de la Vienne prolonge son interdiction de déplacement sur les plages et les plans d’eau jusqu’au 15 avril.

Davantage de bureaux de Poste ouverts la semaine prochaine

28 bureaux de postes seront ouverts la semaine prochaine dans nos deux départements, dont 21 spécifiquement dédiés aux versements des prestations sociales pour les clients de la Banque Postale. Les retraits en distributeurs sont possibles dès demain. Le détail et la liste complète des bureaux de poste se trouve sur notre page Facebook et notre site internet.

Réseau de bus à Châtellerault : le paiement du mois d’avril suspendu

Vous habitez le Grand Châtellerault et vous prenez les transports en commun ? Le réseau de bus TAC suspend les prélèvements d’avril ; ça concerne les cartes annuelles et les coupons mensuels. Le réseau de bus va prendre contact avec les usagers qui ont retourné leurs cartes.

Un drive fermier installé au cœur de Châtellerault

Les Châtelleraudais vont voir débarquer un drive fermier en cœur de ville. Le principe est simple : on passe commande directement au producteurs, et on la récupère au sud du parking Blossac. Les clients restent dans leur voiture pendant que les produits sont déposés dans le coffre. La liste des producteurs concernés est sur le site de la mairie. Si vous en êtes un, et si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire en ligne.

2 tonnes de nourriture offertes par la ville de Niort à la Banque alimentaire

La ville de Niort continue de vider les stocks de ses cantines scolaires pour les offrir à des associations. Nouvelle opération aujourd’hui : au total, 2 tonnes de nourriture ont été offertes à la Banque alimentaire des Deux Sèvres

Des tablettes pour les malades et les résidents d’Ehpad

En plein confinement, la solitude est dure à vivre pour les malades des hôpitaux, les résidents en Ehpad, obligés de rester dans leur chambre. Les tablettes connectées peuvent aider mais elles coûtent cher !

A Niort, le centre hospitalier vient d’en recevoir quatorze de la part d’un magasin électroménager et du département des Deux-Sèvres. Le département à la manœuvre également dans la Vienne : il est en train de recenser les tablettes disponibles dans ses services pour les donner aux Ehpads. Les tablettes des collèges programmées spécifiquement pour les élèves pourront elles être remises aux jeunes de la protection de l’enfance.

Une nouvelle Gamers Assembly à Poitiers en septembre

La Gamers Assembly renaît de ses cendres et donne rendez-vous à ses visiteurs les 12 et 13 septembre prochains. Cette compétition de jeux vidéos en ligne était prévue en avril mais elle a du être annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. Qu’à cela ne tienne ! Les organisateurs relancent l’événement au parc des expositions de Poitiers. Si vous aviez prévu de vous y rendre, il faut acheter de nouvelles places.

20 chefs cuisiniers et pâtissiers livrent le CHU de Poitiers

Du jambon de pays, des cakes faits maison et des ours en chocolat pour garder le moral : c’est ce que vient de livrer au CHU de Poitiers un collectif de 20 chefs cuisiniers et pâtissiers du Poitou. Les services de réanimation et de soins intensifs sont particulièrement gâtés. « Bien manger, ça donne du peps ! » veulent croire les toques blanches.

Les chocolatiers ont besoin de nous pour Pâques

Et justement pour garder le moral, nos chocolatiers nous encouragent à fêter Pâques ... presque comme d’habitude ! La période est cruciale pour leur chiffre d’affaire. Alors certains d’entre eux, comme la chocolaterie Benoît, à Poitiers, ont mis en place des drive et des services de livraisons gratuits ... Comment résister ?