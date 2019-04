L'INITIATIVE - Un dépôt de pain tenu bénévolement par des habitants dans un village du Centre-Bretagne

Laurenan, France

"Cœur de bourg", c'est le nom de ce dépôt de pain installé dans l'ancienne quincaillerie de Laurenan, petite commune de 730 habitants située dans les Côtes d'Armor. Depuis début janvier, une quarantaine d'habitants de la commune et des alentours se relaient bénévolement derrière le petit comptoir pour vendre du pain et des viennoiseries. "Mon planning de travail me permet de donner quelques heures par mois", raconte Catherine à la caisse ce matin-là avec son mari Frank. "C'est convivial et vivant et puis il y a un vrai engouement", ajoute Catherine.

"Pourvu que ça dure", lance Maria ravie de l’initiative.

A 90 ans, Maria ne conduit plus, elle est venue à pied au dépôt de pain, avec sa canne.

Le pain est livré "trois fois par semaine par le boulanger de Saint-Vran, la commune voisine", précise Sonia qui coordonne les bénévoles. "Le boulanger reverse 15 % des recettes à l'association", précise Sonia.

Catherine et Franck donnent de leur temps quelques heures par mois pour tenir le dépôt de pain © Radio France - Johan Moison

Un lieu de rencontres

Au dépôt de pain de Laurenan, on peut aussi partager un café autour de la table en formica jaune ou tout simplement s’asseoir sur le vieux canapé pour discuter. "On retrouve des gens qu'on ne voyait plus jamais", glisse Albertine, la doyenne de la commune. "Depuis la fermeture de la boulangerie, il n'y avait plus de lieu de rencontres", explique la maire Valérie Poilâne-Tabart. Le bar-restaurant, l'autre commerce de la commune, attire plus une clientèle de passage, notamment des ouvriers le midi.

Le dépôt de pain de Laurenan comme si vous y étiez... Ecoutez le reportage de Johan Moison. Copier

La démocratie participative pour dynamiser un bourg

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de revalorisation de cœur de bourg initié par la région Bretagne et l'Etat et remporté par la commune de Laurenan. "On est vraiment dans l'expérience d'une gouvernance partagée avec des habitants qui se retroussent les manches", se réjouit Valérie Poilâne-Tabart.

Après le dépôt de pain, un café fonctionnant sur le même modèle doit ouvrir ses portes le jour de la fête de la musique, le 21 juin.