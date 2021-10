L'inquiétude d'un village du Lot face au projet d'installation d'un mouvement complotiste et antisystème

Un village du Lot est troublé depuis qu'un financement participatif a été lancé par un mouvement antisystème et complotiste pour acquérir un vaste domaine à Sénaillac-Lauzès entre Cahors et Rocamadour.

Alors qu'Emmanuel Macron vient d'installer une commission contre le complotisme et les fake news, on apprend, selon une information révélée par France 3 Occitanie que le groupe antisystème et complotiste "One Nation" projetterait de s'installer dans le Lot

Sur le site Hello Asso au travers d'une vidéo l'animatrice de One Nation présente les 200 hectares de terrain et la vaste bâtisse pour lesquels un compromis de vente aurait été signé. Elle souhaite transformer l'endroit en "centre rural des arts et des sciences".

"Des gens qui ont brûlé leurs papiers d'identité et se mettent en marge de la société"

Le maire de Sénaillac-Lauzés, petite commune qui compte 120 habitants l'été et seulement 60 l'hiver, se dit très surpris et redoute la création d'une zone de non droit. Christophe Bénac déclare qu'au regard de ce qu'il lit sur internet "ces gens sont réfractaires aux lois, certains ont brûlé leurs papiers et non plus d'identité, ils scolarisent leurs enfants à domicile, se mettent en marge de la société". L'élu ajoute : "j'ai peur que ce soit une autre vie qui commence."

L'animatrice de One Nation se fait appeler Alice Pazalmar, d'après l'association d'aide aux victimes infosectes Midi-Pyrénées ce serait un pseudo elle aurait détruit ses papiers d'identité et circulerait sans plaques d'immatriculation.

Un record de fonds collectés sur Hello Asso

Grâce à la demande de financement participatif lancé sur plateforme Hello Asso, quelques 270 000 euros ont déjà été collectés. Un dangereux record estime Tristan Mendès France, universitaire spécialiste du complotisme : "lever plus de 270 000 euros c'est absolument exceptionnel, le seul exemple comparatif c'est le film "Hold Up" qui a défrayé les médias et il n'avait pas réussi à rassembler autant".

"Au final c'est de l'argent public qui sert à financer le projet"

Tristan Mendès France insiste doublement sur le caractère dangereux de la situation car : " ce qui est assez désolant c'est que les dons sont en partie défiscalisés, et quelque part c'est de l'argent public qui est lié à ce projet là, c'est déroutant."

A l'heure où ces lignes sont écrites, le projet est financé par 665 donateurs pour un montant total de 270 125 euros. Soit une moyenne de 406 euros par personne.