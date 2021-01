L'inquiétude de l'association des sinistrés du Grabieux à Alès

L'association des sinistrés du Grabieux se dit inquiète alors que doit se tenir vendredi 8 janvier un comité de pilotage sur les travaux à engager pour mettre fin aux inondations dans le secteur d’Alès. Une réunion à laquelle ne participera pas l'association de riverains.

Entre 12 et 15 millions d'euros de travaux

L’association des sinistrés du Grabieux - créée après trois gros épisodes d’inondation en 2002, 2014 et 2015 - regroupe aujourd'hui environ 180 foyers sur les quatre communes concernées : Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Privat-les-Vieux. Elle est favorable à un plan de travaux ambitieux qui se chiffrerait "entre 12 et 15 millions d’euros" estime Bernard Laurent, trésorier de l'association.

Il s'agirait de travaux d’élargissement sur les quatre communes, "depuis le départ du Gardon, en remontant le Grabieux, et jusqu’à la rocade nord", poursuit Bernard Laurent. "Il y aurait notamment des ponts à modifier, des digues à déplacer et des bassins de rétention à creuser, résume un autre membre de l'association, Bernard Vayssade. Cela fait beaucoup, mais l'exemple de Nîmes nous montre que c'est possible. Trente ans après les crues de 1988, il y a encore des travaux qui sont faits pour sécuriser Nîmes."

Un plan de délocalisation

Mais voilà, d’après les dernières informations communiquées aux riverains en septembre dernier, ce projet de travaux d'envergure pourrait être abandonné au profit d'un plan de délocalisation des maisons les plus exposées. Une solution à moindre coût. Concrètement, l'Etat proposerait aux propriétaires de les racheter. "Ils vont peut être en racheter 20, 30, 100 ou 150, souligne Bernard Laurent. Mais ce qui est certain c'est qu'au final ça ne fera jamais le compte des _800 maison inondées_." Un point de vue que partage Bernard Vayssade : "Si on abandonne l'idée de grands travaux on fera forcément du petit bricolage".

Par ailleurs, l'association des sinistrés du Grabieux dénonce un manque de transparence dans ce dossier. Selon ses membres, aucune communication officielle n'a été donnée aux riverains depuis la 1er juillet 2019, date de la dernière réunion publique sur la gestion des inondations.