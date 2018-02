Côte-d'Or, France

"On est inquiet car les situations financières des auto-écoles sont très mauvaises voire catastrophiques en Côte-d'Or". Pour Thierry Donzel, le président du Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) de Côte-d'O, la situation est tendue. "Je reçois chaque jour des appels désespérés de collègues qui sont dans le rouge. Il y a une auto école qui a fermé récemment à Dijon et certains m'appellent tous les jours car ils sont au bord du gouffre" précise le directeur de l'auto-école de la Côte à Nuits-Saint-Georges.

Dysfonctionnement de la dématérialisation des inscriptions et concurrence déloyale

L'inquiétude vient de plusieurs problèmes. Il y a d'abord la dématérialisation des inscriptions au permis de conduire (ANTS). Ou plutôt les dysfonctionnements du système mis en place par le gouvernement. Du coup, les auto-écoles voient les dossiers d'inscriptions prendre du retard et "avec le retard les élèves ne peuvent pas commencer les cours de conduite et les plannings se vident à vitesse grand V" explique Thierry Donzel.

Mais le plus gros souci, explique Daniel Mastrorillo, gérant d'une école de conduite à Dijon et délégué du syndicat UNIDEC en Côte-d'or, c'est la concurrence déloyale des école de conduite en ligne. Des écoles low cost qui vendent le permis à 600 euros contre le double dans une école classique. "Ces plateformes font passer le code sur internet et promettent des leçons moins chères sauf que ces plateformes n'ont pas d'agrément préfectoral et emploient des moniteurs qui ne sont pas salariés. Ces moniteurs, soit disant, travaillent sept jours sur sept et de 6 à 23 heures à des prix défiant toute concurrence, sauf que les prestations ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas réglementaires. "

