L'inquiétude des clubs sportifs de l'Yonne face à l'obligation de pass sanitaire pour les plus de 12 ans

Après leurs parents, les adolescents vont, à leur tour, devoir prendre l'habitude de présenter leur pass sanitaire. Il devient obligatoire à partir de ce jeudi 30 septembre pour les plus de 12 ans qui souhaitent faire du sport, aller au cinéma, au restaurant ou prendre le train. Pour l'instant, sept jeunes sur dix ont reçu au moins une dose de vaccin, y compris dans l'Yonne. Mais l'application de cette nouvelle mesure va poser des problèmes dans un certain nombre de clubs sportifs du département. Car ils manquent de bénévoles pour effectuer les contrôles quotidiens.

Les contrôles doivent être fait à chaque entrainement-Véronique Ribaucourt, la présidente de l'US Joigny

C'est le cas par exemple de l'US Joigny et ses deux mille licenciés pour vingt et une sections. "Nous devons contrôler le pass sanitaire, le QR code de manière systématique" explique Véronique Ribaucourt, la présidente de l'US Joigny. "Il n'est pas possible de faire une photocopie du pass sanitaire ou de tenir un tableau pour simplifier ces contrôles car il est impératif de protéger les données personnelles. la CNIL impose donc des contrôles pour chaque entrée. Si vous allez au gymnase tous les jours, et bien tous les jours vous devrez présenter votre pass sanitaire, cela demande donc une présence de bénévoles en permanence pour faire cette tâche. Rien que pour vérifier les majeurs s'était déjà compliqué alors là cela devient un vrai casse tête" ajoute dépitée la présidente de l'US Joigny.

Certaines équipes de jeunes doivent même déclarer forfait en raison du faible taux de vaccination explique Véronique Ribaucourt la présidente de l'US Joigny. "J'ai l'exemple des U14 au foot qui avaient un projet au niveau régional mais les parents des enfants concernés étaient en majorité contre la vaccination ou les enfants avaient peur de la piqure. Donc ils ont décidés de ne pas poursuivre l'activité. Actuellement, je me bats pour une équipe de U17 de basket ou le taux de vaccinés est de seulement 35%. Je trouve cela vraiment injuste qu'ils ne puissent pas continuer leur sport d'autant qu'ils peuvent le poursuivre dans le cadre du lycée" regrette la présidente de l'US Joigny.

En effet, l'accès aux établissements scolaires n'est pas conditionné à la présentation du pass sanitaire. Il est seulement obligatoire pour les sorties scolaires dans les lieux où les élèves sont mélangés au grand public.

Selon les dernières données 70% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.