L'inquiétude des riverains du Pont Neuf à Poitiers devant la transformation de leur quartier

C'est un quartier du centre-ville de Poitiers qui va connaitre une évolution, pour ne pas dire une petite révolution à partir de la fin de l'été. On évoque un réaménagement complet et d'ampleur de ce quartier du Pont Neuf qui est un axe très passant entre le centre-ville, le campus universitaire et le CHU. On compte en moyenne 15.000 véhicules /jour.

Le début des travaux est annoncé pour fin aout avec le pont qui sera fermé, pour un travail sur les mobilités, la circulation des vélos, circulation des bus, place du stationnement.

une projection de ce que va devenir l'aménagement de cette rue principale du Pont Neuf - DCI environnement

Le comité de quartier ne se montre pas opposé à toute évolution, mais réclame plus d'informations et certains habitants craignent pour leur futur quotidien après la phase de travaux avec notamment la disparition de plus de la moitié des places de stationnement dans la rue. Dominique Leblanc, président du comité de quartier du Pont Neuf :"Notre souci principal, c'est à la fois de l'information, auprès des habitants, et une capacité d'intervenir, de faire évoluer le projet, car ça suscite pas mal de contestations, d'inquiétudes, et même d'oppositions, des gens qui sont plus qu'inquiets qui se demandent où on va, par exemple la problématique du stationnement dans le nouveau projet." On parle de 55 places de stationnements qui vont devoir disparaitre pour faciliter les voies de circulation nécessaire, notamment aux pistes cyclables.

JULIEN, habite le quartier depuis trois ans, il s'inquiète aussi pour les petits commerces, "certains ont déjà disparu, et d'autres risquent de ne pas s'en sortir. Après la bonne chose, c'est de pouvoir se déplacer à vélo, je trouve ça super de faciliter l'usage du vélo."

Elargir les voies, en grignotant notamment sur les places de stationnement - DCI environnement

on est guidé par l'intérêt général

Stéphane Allouche, adjoint à la mairie de Poitiers s'explique sur le besoin de garder en vue l'intérêt collectif : "Tout au long de la démarche, nous avons été à l'écoute, nous entendons les expressions, des habitants qui ont une vision de l'impact que peut avoir le projet sur leur quotidien, ce qui veut dire que lorsqu'on écoute tous les citoyens ensuite, il faut faire la synthèse des attentes et certaines expressions des citoyens ne sont pas conciliables, nous, on est guidé par l'intérêt général, il faut une logique, une cohérence." La municipalité qui précise qu'un calendrier très précis des travaux sera transmis aux habitants dès le 4 juillet sur l'organisation globale du chantier.