L'inquiétude des riverains entendue par les organisateurs du Fise

La 25eme édition du Fise (Festival international des sports extrêmes) se tiendra du 17 au 21 mai sur les berges du Lez à Montpellier. Les structures seront montées du 24 avril au 16 mai et démontées du 21 mai au 6 juin. Le plus grand évènement gratuit de sport urbain au monde a attiré 608 000 personnes l'an dernier. Pour cette édition, le pont Jean Zuccarelli qui passe au dessus du Lez sera libre pour laisser passer les piétons et les cyclistes.

Inquiétudes des riverains

Une réunion publique s'est déroulée le 4 avril dernier. Une quarantaine de riverains ont fait entendre leurs inquiétudes**.** Ils craignent d'abord les nuisances sonores. Pas lors du festival mais avant et après, liés aux camions, lors du montage et du démontage.

Trois semaines de montage, deux semaines de démontage. Difficile de faire autrement explique Eric André Benoit, organisateur du Fise : "On essaye de faire au mieux. Malgré tout, on ne peut pas s'installer en nuit et repartir en une nuit pour monter un évènement comme le nôtre qui rassemble autant de personnes."

Plus de policiers pour encadrer l'évènement

La deuxième inquiétudes des riverains, c'est la sécurité. Notamment parce que l'an dernier, il y avait eu des débordements en marge du festival . Une centaine de personnes alcoolisées avaient envahi la piscine olympique d'Antigone. Une dizaine de lampadaires avaient été arrachés et la soirée s'était finie par un affrontement avec la police.

Tout est fait pour que ça ne se reproduise pas cette année assure Jérémie Guiraudou, responsable de la police municipale de Montpellier. "On va mettre en place un point de sécurité au niveau de l'esplanade de l'Europe, des patrouilles renforcées de la police municipale en lien avec la vidéoprotection. Environ 70 environ policiers municipaux seront présents à la journée et une partie de la soirée. Et une trentaine de policiers nationaux pour sécuriser l'ensemble du Fise. La piscine en elle-même a été renforcée au niveau sécurité, avec des barrières à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas l'année dernière."

Le Préfet de l'Hérault devrait aussi mobiliser une force mobile de gendarmes ou de CRS pour encadrer l'évènement. Un numéro sera mis en place pour signaler tout problème lors du Fise. Il sera communiqué prochainement sur le site de la ville de Montpellier