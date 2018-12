L'inquiétude des usagers de la gare de Bretteville-Norrey après l'arrivée des nouveaux horaires de train

Depuis dimanche, les nouveaux horaires d'hiver sont arrivés pour 15 000 trains en France dont certains en Normandie. En gare de Bretteville-Norrey, les usagers ont bien remarqué que les trains passent plus tôt qu'avant voire qu'ils ne passent plus à certaines heures.

Normandie, France

Vous avez sans doute remarqué que les horaires de train ont été modifiés sur certaines lignes. C'est le cas pour les ligne Saint-Lô-Caen et Coutances-Caen. Dans le Calvados, à la petite gare de Bretteville-Norrey, les usagers ont bien senti le changement.

Chez Marina qui vit à Cheux, on met le réveil plus tôt, on s'organise différemment : "L'inconvénient des nouveaux horaires c'est que c'est avancé de 13 minutes, ça paraît peu mais ça laisse peu de temps pour déposer les enfants à la garderie et aller à la gare."

Quel avenir pour les gares de Bretteville-Norrey, Audrieu et Molay-Littry ?

Sur place, le Collectif Citoyens Concernés dénonce la diminution des arrêts dans les gares d’Audrieu et Bretteville-Norrey. Une pétition a été lancée et a déjà recueilli plus de 200 signatures. Le cheminot délégué Sud Rail, Guillaume Dauxais, a remarqué que le samedi : "Seuls deux trains passent à Bretteville-Norrey alors que l'année dernière il y en avait neuf."

Le maire de la commune de Thue et Mue, Michel Lafont, rappelle que des travaux ont été réalisés pour notamment ajouter des places de parking près de la gare de Bretteville-Norrey et qu'à l'heure où on encourage les habitants à moins utiliser leur voiture, il serait dommage de réduire l'offre ferroviaire.

Le casse-tête des nouveaux horaires de trains à Bretteville-Norrey pour Marina Copier

Le jeudi 13 décembre 2018, une réunion publique doit se tenir à Bretteville-L'Orgueilleuse, à 20h30 pour discuter de ces changements et de l'avenir des petites gares. Cheminots, usagers et élus seront présents.