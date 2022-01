L'inquiétude du conseil de l'Ordre des médecins après l'augmentation des agressions et incivilités dans le Var

Le conseil de l'Ordre des médecins du Var s'inquiète d'une recrudescence des agressions et des incivilités dont sont victimes les médecins et leurs personnels dans les cabinets, en particulier depuis quelques semaines. Trois professionnels de santé ont été agressés physiquement en un mois.

L'Observatoire de la sécurité des médecins fait état chaque année d'environ un millier d'agressions de toute nature (de l'incivilité à l'agression physique) commise par des patients à l'encontre des professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers dans toute la France. Mais le chiffre serait bien en dessous de la réalité du terrain, simplement parce que tous les praticiens ne déclareraient pas tous les faits. Dans le Var en tout cas, la situation s'est clairement accentuée depuis quelques mois, et en particulier depuis le début de l'année, poussant le conseil de l'Ordre des médecins du département à manifester son inquiétude.

Trois professionnels ont été agressés en un mois dans le département du Var. Un praticien de SOS Médecins a été jeté à terre par un individu à Toulon ; une consœur toulonnaise a été victime d'une tentative de strangulation par un patient, à son cabinet juste après Noël ; et un urologue d'une clinique de Toulon a été molesté par le fils d'une patiente. Sans parler des agressions verbales quasi-quotidiennes et des incivilités avec lesquels les praticiens doivent composer.

Des affichettes réclamant la courtoisie

Il semble loin le temps où la parole d'un médecin était quasi d'évangile et où le respect s'imposait face aux sachants. Face à cet état de fait, les médecins sont de plus en plus nombreux à apposer des affichettes réclamant "la courtoisie" à l'égard des secrétaires notamment et plus généralement dans l'enceinte du cabinet médical. Certains patients sont de plus en plus vindicatifs et réclament dans l'urgence une prescription ou l'obtention d'un rendez-vous à une secrétaire déjà surchargée d'appels et d'actes administratifs.

Entre deux appels et un téléphone qui n'arrête jamais de sonner, une secrétaire médicale confie à France Bleu Provence : "Cela fait dix ans que je travaille dans ce cabinet et c'est la première fois que je vois ça. Il y a quelques jours, un monsieur est arrivé réclamant un rendez-vous immédiatement. Il s'est énervé quand il a constaté que le médecin prenait avant lui un bébé qui avait 40 de fièvre. Il n'a pas voulu comprendre. Et ça, maintenant, ça arrive tout le temps" raconte, dépitée, Anne, secrétaire médicale dans un cabinet de trois médecins généralistes de l'ouest toulonnais, quartier pourtant résidentiel et réputé calme.

Car le ton peut très vite monter quand le patient véhément ne se calme pas. Et c'est très, trop souvent le cas depuis quelques temps. "Ce sont des patients qui se plaignent de ne pas obtenir un rendez-vous tout de suite, alors que nos salles d'attente sont déjà surchargées. Il y a aussi beaucoup de patients non vaccinés qui réclament des prescriptions pour se faire dépister, et nous menacent de prévenir la Sécurité sociale si on ne le fait pas" détaille, non sans une certaine lassitude le docteur Étienne Alliot, médecin au sein du cabinet où officie Anne à l'accueil. Car en cas de prescription pour un patient non vacciné, il n'aura pas à s'acquitter des frais liés à son dépistage. Sans cette prescription, il devra en revanche régler la facture.

Des courriers anonymes

De nombreux professionnels sont aussi destinataires de courriers anonymes les accusant d'être "des collabos" et faisant référence ouvertement au régime nazi. "Cela ne contribue pas à travailler dans la sérénité. Quand vous arrivez le matin avec une lettre anonyme dans votre boîte aux lettres et que le premier ou le deuxième patient se met à hurler dans la salle d'attente, je vous laisse imaginer la suite de la journée du confrère. Il faut que l'ensemble de la population prenne conscience de la difficulté dans laquelle on exerce. Que les médecins font ce qu'ils peuvent, s'investissent de plus en plus toujours avec la même ferveur, mais qu'ils n'ont pas la solution à tous les problèmes posés, malheureusement" conclut le docteur Jean-Luc Le Gall, médecin généraliste à Toulon, et président du conseil de l'Ordre des médecins du Var.

Certains professionnels n'hésitent plus à intimer aux patients malpolis de quitter leur cabinet et de ne plus y revenir. D'autres font remontrer leur détresse au conseil de l'Ordre, qui craint une vague de professionnels qui vont craquer, moralement et physiquement.

Face à cette recrudescence de comportements inappropriés, le conseil de l'Ordre des médecins du Var va d'ailleurs mettre en place mi-février un commission interne, spécifique dans la gestion de la sécurité des praticiens.

Toujours derrière son téléphone, et sans se départir de sa patience et de son empathie, Anne poursuit ses prises de rendez-vous et ses explications, tout en accueillant aussi, évidemment, les patients qui se présentent au cabinet. Mais, visiblement touchée par la situation, elle en profite tout de même pour glisser une dernière interrogation : "Je ne comprends pas ces comportements, les gens sont capables de faire la queue au supermarché, mais ils n'acceptent pas d'attendre chez leur médecin. Toute génération confondue, on a tous besoin d'être soigné, d'êtres rassuré. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est dans l'humain".