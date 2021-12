L'Insee dévoile le classement des prénoms les plus donnés depuis 75 ans dans les Hauts-de-France

De Marie à Jade et de Jean à Léo, l'Insee publie une étude jeudi 2 décembre sur les prénoms les plus donnés aux enfants des Hauts-de-France depuis 1946. Conclusion : ils changent presque tous les 20 ans et il y a aussi davantage aujourd'hui qu'il y a 75 ans.