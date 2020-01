L'Insee publie une étude sur le nombre de personnes âgées dépendantes d'ici à 2030 en Nouvelle-Aquitaine

Limousin, France

C'est une étude forcément intéressante pour les professionnels de la santé et de la Silver économie. L'Insee a publié ce mardi des projections sur le nombre croissant de personnes âgées dépendantes d'ici à 2030 en Nouvelle-Aquitaine, la région la plus âgée de France. D'ici 2030, un tiers de la population de la grande région aura 60 ans ou plus. Ce qui représente environ 440 mille seniors. Avec au passage, près de 60 mille personnes âgées dépendantes en plus.

Soit une hausse de 22% par rapport à 2016, avant tout sur la côte atlantique. Dans les Landes, en Gironde et en Charente Maritime. Une hausse évidemment liée à l'arrivée des babys boomers parmi les seniors. Et par l'attractivité de ces territoires auprès de ces populations. Si le nombre de personnes âgées dépendantes va continuer à augmenter, leur proportion sur le nombre total de seniors va diminuer. Les baby boomers étant des personnes âgées finalement encore assez jeunes et relativement autonomes.

59 400 personnes âgées dépendantes de plus dans toute la grande région en 2030

Les trois départements du Limousin sont ceux où le nombre de personnes âgées dépendantes va le moins augmenter d'ici 2030. Car chez nous, il y a déjà beaucoup de personnes âgées. Leur part ramenée au reste de la population est plus importante qu'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, y compris pour les personnes dépendantes. Si la hausse sera moins spectaculaire que dans les départements du littoral, elle sera quand même bien réelle.

En 2030, il y aura pratiquement 2 600 personnes âgées dépendantes de plus en Haute-Vienne soit une hausse d'environ 13% selon l'Insee. En Corrèze, ils seront pratiquement 1 700 de plus soit une hausse de 11%. Et en Creuse, il y aura près d'un millier de personnes âgées dépendantes supplémentaires soit une hausse de 10%, la plus faible de toute la Nouvelle-Aquitaine. Le Limousin où le nombre de personnes âgées "fortement dépendantes" va baisser dans deux départements (- 100 en Corrèze, -200 en Creuse, stable en Haute-Vienne).