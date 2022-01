L'Insee relance son recensement annuel dans 200 communes alsaciennes

Après son annulation l'année dernière pour cause de covid, l'Insee relance ce jeudi 20 janvier son recensement annuel. 200 communes alsaciennes sont concernées.

Après son annulation l'année dernière pour cause de Covid, l'Insee lance à partir du 20 janvier son recensement de la population partout en France et en Alsace.

L'Insee du Grand Est lance son recensement annuel de la population 2022 à partir du 20 janvier demain dans les petites communes et les villes de plus de 10 000 habitants. L'année dernière, la collecte avait dû être annulée pour cause de covid. Avec la poursuite de l'épidémie, l'Insee a revu cette année ses méthodes d'enquête.

Au total, 145 800 logements alsaciens sont passées au crible. Le recensement débute dès le 20 janvier et durant quatre semaines dans les petites communes de moins de 10 000 habitants. Pour les plus grandes communes, cela dure cinq semaines, et ce, jusqu'au 26 février prochain.

Le rattrapage d'une année blanche

Les premières populations approchées, les deux premiers jours de cette enquête sont celles dites mobiles, comme les sans-abris ou les gens du voyage.

Cette collecte va cibler les habitants de 200 communes qui devaient être recensés l'année dernière. On peut y voir une sorte de rattrapage avec la crise covid. Cela signifie que les communes qui devaient être recensées initialement cette année en 2022, le seront en 2023.

Un protocole sans contact

Le covid modifie également le travail de terrain des 640 agents recenseurs recrutés pour l'occasion dans tout le territoire. Comme à chaque fois, ils livrent les questionnaires à domicile. Un questionnaire auquel est joint comme ces dernières années des codes d'accès. Un objectif cette année, maximiser le nombre de réponses via internet et limiter les contacts.

Un questionnaire qui s'adapte également aux évolutions sociétales. Ainsi si vous vivez avec votre mère ou votre père, désormais la mention de leur sexe n'est plus indiquée. Il est remplacé par le mot parent. Rappelons qu'il est obligatoire pour les foyers concernés par ce recensement d'y répondre.